Tiene Jalisco la mayor “cifra negra” de delitos no investigados en los últimos 4 años

Durante el año pasado, Jalisco registró el mayor número de delitos no denunciados y no investigados de los últimos cuatro años. La llamada “cifra negra” corresponde a los ilícitos que no se denunciaron, más los que fueron denunciados, pero no se abrió una carpeta de investigación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), elaborada por el Inegi, 88.6 de cada cien delitos ocurridos el año pasado no fueron denunciados formalmente y en 37.2% de los casos en los que las víctimas sí acudieron ante las autoridades no se abrió carpeta de investigación.

Los indicadores de la encuesta evidenciaron que en Jalisco la actual cifra negra de delitos registrada el año pasado (92.9%), es la más alta desde 2016 cuando llegó al 93.2% de los ilícitos registrados en la Entidad.

Sobre los motivos por los que las víctimas deciden no presentar denuncia, se reporta que en 58.1% es por causas atribuibles a las autoridades como una actitud hostil, desconfianza, temor a extorsiones, los trámites largos y difíciles o para evitar perder tiempo. Otras razones, no atribuibles a la autoridad, son: miedo al agresor, considerar que fue un delito de poca importancia, por no tener pruebas y otros.

Entre las víctimas que sí presentaron la denuncia un 40.4% refirieron que el trámite los llevó de una a dos horas; al 22.2% les tomó de tres a cuatro horas y en el 14.3% de los casos tardaron 4 horas o más para formalizar la querella. El resto de los encuestados dijeron que en menos de una hora realizaron el trámite. Destaca que el porcentaje de las denuncias que tardaron más de cuatro horas en presentarse tuvo un decremento de 17 puntos porcentuales respecto al año anterior.

La encuesta detalla que hace cuatro años ocurrieron dos millones 311 mil 287 delitos a nivel estatal, de esos el 93.2% no se denunció o investigó; para 2017 los ilícitos superaron los dos millones 437 mil, pero la cifra negra bajó a 92.7%. Durante los años 2018 y 2019, los indicadores bajaron consecutivamente hasta llegar a 91.2% de ilícitos no reflejados en las carpetas de investigación abiertas.

