Tianguis de la ZMG, focos de contagios de COVID-19

Por la concentración de personas que generan, la deficiente aplicación de medidas sanitarias y ubicarse en colonias de alta incidencia; los tianguis de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) están entre los lugares de mayor riesgo de contagio de COVID-19, sólo después de hospitales y el transporte público.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Análisis Estratégico Empresarial (CAEE) de la Cámara de Comercio de Guadalajara, los tianguis son foco de propagación del virus pues son puntos de encuentro social que generan aglomeración.

Además de la zona oriente de Guadalajara, la instalación de los puestos coincide con las colonias de mayor incidencia de la enfermedad en puntos como el poniente, centro y norte de Zapopan en colonias como Ciudad Granja, La Tijera, Arcos de Zapopan, Santa Margarita, Lomas de Zapopan, Constitución y Tabachines. También en Atemajac, Jardines Alcalde, Oblatos, Los Arrayanes, Tonalá Centro, Corona-Tlaquepaque, Colón-Polanco.

La revisión hecha por el CAEE destaca que ha sido complicado aplicar de manera efectiva las medidas sanitarias en tianguis, que en su mayoría no cuentan con puntos de acceso bien delimitados; falta vigilancia del cumplimiento de filtros sanitarios; control del número de personas y no cuentan con áreas de descanso o zonas de seguridad para evitar aglomeraciones. Los espacios con los que cuentan para el tránsito peatonal son reducidos. Al ubicarse al aire libre, no son susceptibles de poder recibir una sanitización frecuente y eficiente. Sólo algunos de los tianguis más grandes han sido suspendidos de forma temporal durante la contingencia, como sucedió en El Baratillo y el de Polanco.

EL INFORMADOR / G. Gallo

Los siete días de la semana se instalan tianguis en municipios de la ZMG, se calcula que hay entre 97 mil y 99 mil 700 puestos distribuidos en 346 tianguis. Wl 45 por ciento de los puestos se dedican a la venta de ropa y alimentos y emplean a cerca de 370 mil personas entre propietarios y trabajadores.

El domingo se instalan 58 tianguis en la ZMG (23 mil 034 puestos) los lunes 55 (nueve mil 164 puestos), martes 48 tianguis (ocho mil 898 puestos), miércoles 48 (nueve mil 632 puestos), jueves 52 tianguis (13 mil 649 puestos), viernes 41 tianguis (ocho mil 118 puestos) y sábados 44 tianguis (ocho mil 361 puestos).

jb