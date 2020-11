Termina Botón de Emergencia; reabren plazas con revisiones

Terminaron los 14 días en los que permaneció activado el Botón de Emergencia, por lo que a partir de hoy se reabrirán las plazas, corredores comerciales y tiendas departamentales en su horario habitual, además de que también se normalizará la circulación del transporte público en todo el Estado.

Los giros comerciales no tendrán permitido hacer ventas nocturnas, pero al mismo tiempo se informó que éstos podrán bajar sus cortinas hasta las 23:00 horas.

Anna Bárbara Casillas, coordinadora de Desarrollo Social, explicó que esa propuesta de ampliar horarios se dio por solicitud de comerciantes y se aprobó para tratar de que los establecimientos “no se abarroten”.

Agregó que, para evitar la propagación de COVID-19, se implementarán revisiones continuas en esos espacios a fin de verificar que se cumplan los protocolos sanitarios. Y, al menos este fin de semana, también se realizarán más de 500 pruebas al azar en plazas comerciales, paradas de camión y espacios públicos.

El servicio de transporte público (camiones, Macrobús, Sitren y las tres líneas del Tren Ligero) regresarán, desde hoy, a su horario habitual. Lo mismo sucederá con los servicios de plataforma como Uber.

La funcionaria pidió a los ciudadanos que, pese a no estar activo el Botón de Emergencia, no salgan de no ser necesario y preferentemente hagan sus compras en línea. Agregó que, de ser indispensable, sólo asista una persona y previamente realice una lista de los objetos que busca adquirir.

Los mercados, tianguis y restaurantes también normalizarán su servicio. En iglesias, centros de culto y espacios abiertos para recreación se permitirá un aforo reducido y las actividades serán individuales.

Y aunque se documentó que al menos 150 restaurantes quebraron durante las dos semanas de la estrategia, el gobernador afirmó que ésta “funcionó muy bien”, pues “en los primeros 10 días de la aplicación pasaron de cuatro mil 523 casos activos (de COVID-19) a tres mil 692, y de 864 confirmados a 724”.

Hubo varios casos de aglomeraciones en los autobuses, elevando el riesgo de contagio del virus. EL INFORMADOR/G. Gallo

Reducen 42% traslados en el transporte público

La aplicación del Botón de Emergencia en Jalisco provocó una reducción de hasta 42% en la demanda de traslados en el transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), durante la activación de esta medida sanitaria.

Así lo informó Patricia Martínez Barba, coordinadora de Gestión del Territorio de Jalisco, durante la presentación de los resultados de la puesta en escena del Botón, que comenzó el 30 de octubre y terminó ayer.

Estos niveles de reducción en los traslados en sistema integrado de transporte público están entre los más bajos después de los registrados al comienzo de la cuarentena por el coronavirus.

La mayor reducción en la demanda durante la pandemia se registró durante la aplicación de las medidas de confinamiento, cuando se tuvo una caída de 57%, detalló por su parte el gobernador de Jalisco.

En el primer fin de semana del Botón de Emergencia, cuando no operó el transporte público más que para personal de actividades esenciales, la demanda bajó 95% el sábado 31 de octubre y 96% el domingo 1 de noviembre.

Ya con el ajuste del horario para dar servicio entre las 07:00 y 14:00 horas, disminuyó 85% la demanda el sábado 7 de noviembre y 90% el domingo siguiente.

Amparado en estadísticas como la del transporte público, el Ejecutivo estatal afirmó que el Botón desaceleró los casos de COVID-19. Sin embargo, acerca de la tasa de contagios, uno de los indicadores principales para activar la emergencia sanitaria y que establecía que no se podían superar los 400 contagios por millón de habitantes, no mencionó nada.

En cuanto a las quejas de usuarios de transporte público que no pudieron hacer uso del servicio y no pudieron llegar a sus casas o lugares de trabajo, aseguró que las medidas eran necesarias y que se hizo un ajuste a tiempo para que tuviera un buen funcionamiento.

ESPECIAL

Por omisiones, más de 3 mil taxis y camiones recibieron castigo

Más de tres mil sanciones se aplicaron a choferes de camiones y taxis durante la activación del Botón de Emergencia en la Entidad. El Gobierno de Jalisco informó que algunas de las irregularidades detectadas fueron el uso de vidrios polarizados en las unidades, estacionarse en zonas prohibidas, pasarse el rojo en el semáforo o, en el caso de los taxis amarillos, subir a más de tres pasajeros a la vez. Incluso, la autoridad estatal retiró de cirulación a 19 camiones por “subir usuarios que no acreditaron desempeñarse en actividades esenciales”, incumplir el horario establecido o cambiar de ruta.