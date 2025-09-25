Jueves, 25 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Costos de cuotas de guarderías se disparan; la mayor alza desde 2008

La carestía se suma a la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, en particular por lo que se refiere al cuidado infantil

Por: SUN .

De los 9.2 millones de niñas y niños menores de cinco años en México, 49.7% asiste a un centro de educación inicial, estancia, guardería o preescolar. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De los 9.2 millones de niñas y niños menores de cinco años en México, 49.7% asiste a un centro de educación inicial, estancia, guardería o preescolar. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La inflación fue de 3.74% en la primera mitad de septiembre y liga tres quincenas con tendencia creciente, impulsada por las colegiaturas, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los servicios de educación privada reportaron un alza de 5.85% respecto al mismo periodo del año anterior, destacando el caso de las guarderías y estancias infantiles, cuyas cuotas se incrementaron 7.2% y fue la tasa más alta de los últimos 17 años y medio, desde la primera quincena de abril de 2008.

La carestía se suma a la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, en particular por lo que se refiere al cuidado infantil, para que las madres puedan integrarse al mercado laboral formal.

LEE: Trámite del testamento presenta baja demanda en septiembre

De los 9.2 millones de niñas y niños menores de cinco años en México, 49.7% asiste a un centro de educación inicial, estancia, guardería o preescolar.

La cifra es menor entre quienes tienen menos de un año, ya que apenas 6.8% accede a servicios de atención infantil, revelan datos publicados por Hacienda en los Criterios Generales de Política Económica para 2026.

Reducir esta brecha es prioritario para garantizar cuidados y educación de calidad desde la primera infancia, condición indispensable para potenciar el desarrollo de capacidades y oportunidades futuras, advirtieron especialistas.

Otros segmentos de las colegiaturas que reportaron alzas en la primera quincena de septiembre fueron a nivel preescolar, con un ajuste de 6.64%; y la primaria, 6.80%, su mayor aumento desde agosto del año pasado.

Te puede interesar: Retiran la escultura de Trump y Epstein agarrados de la mano en Washington

Para la secundaria el incremento fue de 6.40%, por arriba de la tasa promedio que tuvo la educación privada, de 5.85%.

Le siguen la preparatoria con alza de 5.19%; la universidad, 5.64%; la carrera corta, 4.23%; y la enseñanza adicional, 4.62%

La inflación fue impulsada por servicios educativos, lo cual es usual cada año por el arranque del ciclo escolar, comentó Alejandro Saldaña, economista en jefe de banco Ve por Más.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

  • Guarderías
  • cuotas
  • Inflación
  • Instituto Nacional de Estadística y Geografía
  • Sistema Nacional de Cuidados

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones