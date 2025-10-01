Lluvias en la Ribera de Chapala se espantan con el inicio de octubre

De acuerdo con las previsiones del sitio especializado Meteored, la probabilidad de lluvia ha disminuido de manera significativa en Ajijic, Jocotepec, Chapala y Ocotlán en el arranque del mes de octubre.

Aunque no se descarta la posibilidad de alguna precipitación en estas zonas de la Ribera de Chapala, se espera que predomine una combinación de Sol y nubes.

Clima Ribera de Chapala HOY miércoles 1 de octubre de 2025

Ajijic

Este miércoles, en Ajijic se espera un cielo soleado con la presencia ocasional de nubes. Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

Jocotepec arranca la jornada con un cielo parcialmente nublado, y durante la mayor del día se espera que predomine una combinación de Sol y nubes. Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Chapala

Durante la mañana, se espera un cielo soleado en Chapala. Además, se espera una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

En Ocotlán se espera un cielo soleado con intervalos de nubosidad. En cuanto a temperatura, se espera una máxima de 26° C, y una mínima de 16°.

