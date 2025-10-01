Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 35 —que ya fue absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico— al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, una baja presión en superficie en el suroeste del golfo de México; los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano; y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, traerán lluvias muy fuertes —de 25 a 50 milímetros— en Durango, Nayarit, Colima y Jalisco. En Puerto Vallarta habrá cierta caída lluvia.

A esta lloverá hoy, 1 de octubre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 25 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 2.6 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

01:00 a 02:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm 03:00 PM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 1.3 mm 05:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.9 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

“Priscila”; el nuevo ciclón tropical del Pacífico mexicano

Según advirtió el SMN, alrededor de las 18:00 horas del 30 de septiembre, la actual zona de baja presión en el país presentó 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. Esta se localizó a 575 kilómetros al sur de Puerto Ángel, en Oaxaca, y tiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste. En caso de evolucionar, este fenómeno recibirá el nombre de "Priscilla", el ciclón tropical número 16 de la actual temporada.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

