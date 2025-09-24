Corrigen versión sobre personas liberadas tras desaparición

Las siete personas que fueron liberadas el pasado domingo no están vinculadas al homicidio de la familia de la colonia San Andrés, en Guadalajara, crimen ocurrido la mañana del 22 de agosto.

El fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, aclaró que la única presunción es que a las siete personas, entre ellas las que fueron privadas de la libertad, las habrían plagiado el mismo grupo delictivo.

"A lo que se refería el gobernador era en el sentido de que hay coincidencias en cuanto a la forma de operar y en algunos datos que nos hacen presumir desde luego, que pudieran ser las mismas personas. Tenemos parte de las investigaciones que hemos realizado, ciertas coincidencias que nos hacen presumir eso, no que tengan relación con algunos eventos de delitos en que puedan haber participado".

El gobernador de Jalisco había comentado que los casos de desaparición estaban relacionados con el multihomicidio de la familia en Guadalajara.

El fiscal mencionó que, más allá de la presunción de que sean los mismos captores para todo el grupo de personas privadas de la libertad, se sigue trabajando para dar con ellos.

YC