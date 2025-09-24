Yo Jalisco entregará nuevas tarjetas para el transporte en Tlajomulco

Este jueves 25 de septiembre continuará la entrega de tarjetas Yo Jalisco de Apoyo al Transporte en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, como parte del programa estatal que busca apoyar la movilidad de estudiantes, personas adultas mayores, mujeres jefas de familia, personas con discapacidad y sus cuidadores, así como a familiares de personas desaparecidas.

Mediante estas tarjetas, los usuarios pueden acceder hasta a 730 traslados gratuitos al año dentro de la modalidad del 100%, o bien a un máximo de 640 viajes anuales en la modalidad del 50%.

De acuerdo con la convocatoria, únicamente las personas cuyo nombre aparece en el listado oficial podrán acudir por su tarjeta en esta fecha.

¿En dónde se entregarán las tarjetas?

La entrega se llevará a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el Centro de Atención al Trámite (CAT) de Tlajomulco, ubicado en Calle Higuera No. 70. Para recoger la tarjeta es necesario presentar una identificación oficial vigente.

Las autoridades señalaron que el proceso continuará en los próximos días para quienes aún no aparecen en los listados publicados, por lo que se recomienda mantenerse al pendiente de las actualizaciones a través de los canales oficiales.

El apoyo aplica en el sistema de transporte público que incluye Mi Tren, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y las rutas de camiones tradicionales que operan en el Área Metropolitana de Guadalajara, además de municipios como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Tepatitlán.

YC