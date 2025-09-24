Sheinbaum vuelve a Jalisco este fin de semana 'para rendir cuentas'

Este fin de semana la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará el Estado de Jalisco como parte de su gira de rendición de cuentas por su primer año de gobierno, "La transformación avanza".

Será el domingo cuando Sheinbaum Pardo visite la Zona Metropolitana de Guadalajara, según marca su agenda oficial y según ha confirmado el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. De forma preliminar se prevé que el evento se desarrolle en la plaza principal del Complejo Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, aunque todavía no hay confirmación del sitio donde se llevará a cabo.

El Gobernador de Jalisco señaló que estará asistiendo a dicho informe de rendición de cuentas, aunque no tendrá participación en él. "Yo no voy a hablar, porque es el informe de la presidenta. La voy a acompañar, evidentemente, como gobernador del Estado, pero yo no tengo participación", afirmó Lemus Navarro este miércoles.

Sin embargo, la presencia de Sheinbaum en Jalisco será clave para reforzar la coordinación con la Entidad en proyectos de infraestructura, movilidad y salud, que aún están pendientes de concretar, como el caso de la Línea 5 del Transporte Público o la reciente discusión sobre la entrega de medicamentos contra el cáncer a pacientes oncológicos.

De no existir cambios en la agenda de la mandataria federal, esta será la cuarta visita que hace a Jalisco desde que ocupó el cargo en octubre del año pasado. Con "La transformación avanza", Sheinbaum Pardo ya ha rendido cuentas de su primer año como presidenta de México en entidades como Yucatán, Tabasco, Chiapas, Puebla y San Luis Potosí.

Como parte de la continuación de su gira, este fin de semana la presidenta también visitará Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima.

