Tapatíos varados en Portugal; sin indicaciones del gobierno mexicano

Juan Pablo viajó acompañado de su familia a Madrid a finales de febrero, cuando las cifras de coronavirus no eran alarmantes, sin embargo, en poco tiempo las autoridades españolas tuvieron que tomar medidas extremas para evitar la expansión del COVID-19.

Hace cuatro días la familia originaria de Guadalajara llegó a Portugal vía terrestre y dos días después, España anunció que cerró fronteras, noticia que complicaría su regreso a casa, pues su vuelo de regreso a México partía de Madrid.

Ante el panorama desconocido, este lunes Juan Pablo acudió a la Embajada de México en Lisboa para pedir apoyo y asesoramiento para volver al país mexicano y lo único que recibió por parte de los consulares fue el servicio telefónico.

El joven de 30 años relata que la atención fue amable y las medidas satinarias fueron las correctas, sin embargo, el personal diplomático le dijo que no podían ayudarlo porque no han recibido ninguna información ni instrucciones por parte del gobierno federal para dar protección a los mexicanos que quedaron varados en territorio europeo.

"Lo que me dijeron fue que estaba por mi cuenta, que me podían prestar el teléfono para que hablara a la aerolínea y a ver qué me resolvían", relató.

Juan Pablo se comunicó con Aeroméxico y en primera instancia les informaron que su vuelo Madrid - México había sido cancelado, no obstante les hicieron un cambio de fecha para un día antes de lo previsto.

Sin alguna solución por parte del gobierno mexicano, su problema no ha sido resuelto puesto que no pueden ingresar a España y se encuentran varados en Portugal.

El Gobierno español anunció el cierre de sus fronteras terrestres después de que el número de contagiados alcanzara hoy los nueve mil 191, casi mil 500 más que el domingo, y el número de fallecidos haya superado los 300.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que desde la medianoche solo se permitirá el acceso al país a los ciudadanos españoles, residentes en España o a quienes acrediten fuerza mayor y al transporte de mercancías.

jb