La Selección Mexicana sufrió una de sus derrotas más duras en la era reciente al caer 4-0 ante Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un partido amistoso que dejó más dudas que certezas rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Ante más de 70 mil espectadores, el equipo dirigido por Javier Aguirre mostró graves deficiencias defensivas, escasa generación ofensiva y una alarmante falta de reacción ante la adversidad.

Colombia aprovechó cada error del Tricolor para construir una goleada sin oposición. Jhon Lucumí abrió el marcador al minuto 16 con un remate tras una mala salida del portero Luis Ángel Malagón, quien volvió a fallar en el segundo tanto, obra de Luis Díaz al 56’. Jefferson Lerma aumentó la ventaja al 64’ y Johan Carbonero cerró la cuenta al 87’.

El desempeño del guardameta mexicano fue uno de los puntos más criticados, al igual que el del lateral Jorge Sánchez, superado constantemente por los atacantes cafetaleros. Sin la presencia de Rodrigo Huescas por lesión, el jugador del Cruz Azul fue titular, pero volvió a quedar a deber, dejando expuesta una de las zonas más frágiles del equipo nacional.

En ofensiva, México fue prácticamente inexistente. El tridente conformado por Diego Lainez, Alexis Vega y Santiago Giménez generó escasas oportunidades, mientras que el medio campo, con Marcel Ruiz y Orbelín Pineda, careció de conexión y ritmo ante una Colombia sólida y dinámica.

Aguirre intentó ajustar con varios cambios, pero el funcionamiento colectivo no mejoró. El estratega se mostró inconforme con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, quien dejó de marcar un penal a favor de México y permitió reclamos excesivos por parte de los colombianos. Sin embargo, los errores arbitrales no maquillan el pobre desempeño del conjunto nacional.

La derrota representa un fuerte llamado de atención a ocho meses del inicio del Mundial. México mostró desorden, desconcentración y falta de contundencia, mientras que Colombia, ya clasificada al torneo, impuso su ritmo y jerarquía sin esfuerzo.

El Tricolor volverá este domingo a los entrenamientos en la Academia AGA, en Guadalajara, antes de enfrentar el martes a Ecuador en el Estadio Akron, en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA.

ALINEACIONES

MÉXICO

PORTERO

1. Luis Malagón

DEFENSAS

2. Jorge Sánchez

3. César Montes

5. Johan Vásquez

23. Jesús Gallardo

MEDIOCAMPISTAS

17. Orbelín Pineda

(57’ 18. E. Sánchez)

6. Érik Lira

(76’ 8. C. Rodríguez)

14. Marcel Ruiz

(57’ 22. H. Lozano)

DELANTEROS

16. Diego Lainez

(57’ 7. L. Romo)

10. Alexis Vega

(67’ 9. J. Quiñones)

11. Santiago Giménez

(67’ 19. G. Berterame)

D.T. Javier Aguirre

COLOMBIA

PORTERO

1. David Ospina

DEFENSAS

2. Daniel Muñoz

13. Willer Ditta

3. Jhon Lucumí

8. Álvaro Angulo

MEDIOCAMPISTAS

5. Kevin Castaño

(85’ 15. J. Portilla)

10. James Rodríguez

(69’ 20. J. Quintero)

16. Jefferson Lema

(85’ 6. J. Lema)

25. Kevin Serna

(65’ 21. J. Campaz)

DELANTEROS

7. Luis Díaz

(66’ 18. J. Carbonero)

9. Luis Suárez

(69’ 19. R. Borré)

D.T. Néstor Lorenzo

