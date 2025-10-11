La derrota por 4-0 ante Colombia dejó heridas profundas en la Selección Mexicana, y Javier “Vasco” Aguirre no se guardó nada. El técnico nacional reconoció que hubo futbolistas que simplemente no estuvieron a la altura del compromiso y que el equipo fue poco competitivo en varios pasajes del encuentro.

“Podemos rescatar cosas de funcionamiento con la pelota, pero insisto: todo lo que yo comente después de un 4-0 puede sonar a cualquier cosa y asumo mi responsabilidad. Los cuatro goles, por la forma en que los tomamos, son evitables. Nos falta saber competir mejor”, señaló el estratega, visiblemente molesto.

Aunque evitó dar nombres, Aguirre dejó entrever que algunos de sus dirigidos serán reprendidos en corto por su bajo rendimiento. “Hablaré con algunos porque realmente no podemos dejar de competir. Por lo menos, que la gente diga: ‘perdieron, sí, pero cómo metieron, cómo corrieron’. A veces, a lo largo de los 90 minutos, hubo lapsos de jugadores que no estuvieron a la altura en el nivel competitivo”, lamentó.

El “Vasco” también reconoció que el marcador fue tan contundente como engañoso, pues México tuvo momentos de control que no supo aprovechar. “Podemos analizar el partido, ver la posesión, los tiros a puerta o las llegadas, y no entenderías que fue un 4-0 tan contundente, pero esa es la verdad. Lo único que vale es el resultado, y el resultado hoy es abrumador”, sentenció.

Aguirre asumió toda la responsabilidad, pero advirtió que habrá autocrítica interna antes de enfrentar a Ecuador este martes en Guadalajara. “Soy el responsable máximo, y eso lo asumo desde el primer momento”, cerró.

México buscará recomponer el rumbo en el Estadio Akron, tras una de las derrotas más duras en el proceso rumbo al Mundial 2026.

SV