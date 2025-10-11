Lejos de asumir con autocrítica la vergonzosa derrota de 4-0 ante Colombia en Arlington, el capitán de la Selección Mexicana, César Montes, ofreció declaraciones que reflejan más resignación que liderazgo. El zaguero del Lokomotiv de Moscú intentó explicar el descalabro señalando la calidad del rival y la falta de tiempo de trabajo, sin profundizar en los graves errores que exhibió el Tricolor.

“Sabemos línea por línea la calidad que tiene Colombia, mucha calidad en todas sus líneas, un equipo trabajado que sabíamos que jugaba las transiciones y bueno, evidentemente es lo que nos va a tocar”, declaró Montes al término del encuentro.

México fue superado en todos los sectores del campo, sin orden defensivo, sin ideas al ataque y con errores infantiles que facilitaron los goles cafetaleros. La defensa, que él mismo lidera, lució descoordinada y sin comunicación, algo imperdonable a tan solo ocho meses del Mundial.

Montes insistió en que hubo “cosas rescatables”, pese a la abrumadora superioridad del rival. “Mucho que trabajar evidentemente, también se hicieron cosas, se intentó jugar, pero bueno, dos transiciones, dos pelotas paradas, fue lo que nos costaron los cuatro goles”, agregó.

El capitán cerró mencionando que “hay revancha en tres días” ante Ecuador en Guadalajara, pero lo cierto es que, más allá de los discursos, el Tricolor dejó una imagen preocupante: un equipo sin carácter, sin cohesión y sin rumbo claro rumbo a 2026.

SV