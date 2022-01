Tapatíos despiden a la 380, la ruta más peligrosa

Por la saturación, los accidentes, los robos y el acoso sexual, pasajeros entrevistados en diferentes puntos del Periférico reprobaron a la ruta 380, que desde ayer dejó de prestar el servicio tras cuatro décadas. A partir de hoy, sólo 45 camiones articulados del Peribús transitarán por este corredor, auxiliado por rutas complementarias y alimentadoras.

La 380 fue la ruta más rentable de la ciudad, con 110 mil pasajeros diarios y unidades que circulaban hasta con 70 personas en horas pico. Eso no se repetirá, afirma la Secretaría de Transporte.

Las malas experiencias de usuarios brotan. Deyanira Moya dice que auxilió a una muchacha que bajó llorando del camión porque un señor la acosó sexualmente. “La acompañé a denunciar a la Fiscalía”.

Para Dulce era complicado tomar una unidad. Siempre tenía que esperar varios camiones hasta encontrar uno con espacio.

La campaña de Diagnóstico para la Prevención de Violencia Contra las Mujeres en el Transporte Público reveló que las rutas donde más acosadas se sienten son las 380, 622 y 629.

Pero hay más historias. “En dos ocasiones me robaron la cartera”, recuerda Saúl Trujillo, “en la primera me abrieron la mochila; en la segunda, la bolsa trasera del pantalón”.

La inseguridad y los accidentes son parte del derrotero. Entre 2015 y 2020 resultaron lesionados mil 901 pasajeros: 15 de ellos tras un choque de la 380 en Periférico y Jardines de la Barranca. Además de 184 fallecidos.

Aunque hay otros mil 518 accidentes viales que no reportan el tipo de víctima porque no hay datos de las autoridades, según el Mapa de Siniestralidad 2021.

Hasta el próximo lunes, el pasaje en el Peribús no tendrá costo. EL INFORMADOR/A. Camacho

Jorge usa la ruta por 40 años

Jorge comenzó a utilizar la 380 cuando tenía 18 años y en la ruta solamente cinco camiones brindaban el servicio. A sus 58 años y ante el inicio de operaciones del Peribús, recordó los cambios que existieron en el derrotero durante los últimos 40 años.

“Lo tomo desde que se inauguró la ruta. Ahora por todo el Periférico, a veces el circuito completo porque me dedico a hacer reparaciones de motores de cochera. Al inicio era más cómodo, hasta me podía sentar, era mejor que en carro y no estaba tan apretado pero siempre ha sido concurrido”, dijo.

También notó un cambio en las personas. “Antes todos saludaban aunque no nos conociéramos o los hombres eran más caballerosos y ahora la gente hasta te voltea la cara, estamos más deshumanizados”.

Por el tiempo que tiene como pasajero, contó que hizo amistad con algunos choferes que se convirtieron en acompañantes de todos los días. Ahora comenzará a utilizar el Peribús.

“Va a afectar porque nos van a quitar varias rutas. Hay que adaptarnos”, remarcó.

Esteban pide rapidez en rutas complementarias

Otro pasajero, Esteban Gabriel, explicó que desde hace seis años utilizaba la ruta 380 para ir a su trabajo, ubicado por la Base Aérea. Él vive en Tlajomulco y lo tomaba en Periférico Sur.

“¿Quién nos va a acercar a nuestro centro de trabajo? Si van a meter un alimentador, ¿cuánto va a tardar? Si en el Macrobús tardan hasta dos horas para llevarnos hasta Santa Fe. Se me hace injusto lo que están haciendo”, expresó.

Señaló que pese a las quejas de la población, él ha tenido buenas experiencias e incluso se ha hecho amigo de los choferes, con los que comparte su rutina.

“Una de las historias es que hay un señor que le apodan La María. Él aceleraba el carro, no al grado de ponernos en peligro, pero nos hacía llegar puntual o hacía lo posible, más si sabía que íbamos muchos empleados de la misma planta”, añadió.

Lizbeth compartió que desde hace cuatro años toma el camión todos los días, junto a sus tres hijos.

“Me han tocado accidentes y asaltos. La verdad es que los conductores son muy violentos para manejar, no se miden con los horarios”, afirmó.

Critican que el derrotero principal no llegue a Tonalá, lo que genera desigualdad. EL INFORMADOR/A. Camacho

El Peribús inicia entre reclamos

En el evento de inicio de operaciones del Peribús, distintas personas se manifestaron porque consideraron que la obra no es para todos. El vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jhasua Medina, escribió en sus redes sociales que acudieron a mostrar su descontento, “para expresar nuestra postura en contra la desigualdad y las asimetrías del transporte público”.

Indicó que el gobierno estatal arranca un proyecto inconcluso porque no garantiza transporte para todas y todos, ni pone al peatón como prioridad para la ciudad.

Sobre la manifestación durante la inauguración de integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, el gobernador contestó que “les manda un beso”.

Cuestionado sobre las quejas de falta de socialización, dijo que habrá un periodo de adaptación para los usuarios e insistió en que el nuevo sistema de transporte masivo cambiará la movilidad de la ciudad. Afirmó que con este corredor la Secretaría de Transporte concluyó prácticamente la reorganización de rutas y las mejoras al servicio.

El Peribús ofrecerá el servicio gratuito hoy domingo y mañana lunes. A partir del martes ya cobrará la tarifa de 9.50 pesos que sólo podrá pagarse con la tarjeta de prepago. El corredor tiene una longitud de 41.5 kilómetros con 42 estaciones y calculan que tendrá una demanda de 300 mil viajes diarios. La inversión total de los trabajos fue de ocho mil 942 millones de pesos.

Las obras se realizaron en distintos frentes desde 2019 y 2020 a pesar de la pandemia. Se sustituyeron 39 puentes peatonales que no cumplían con las más mínimas condiciones de accesibilidad por nuevos puentes que son accesibles, con rampas, elevadores, guías podotáctiles e iluminación.

Las estaciones tienen un diseño pensado para ser transparentes, iluminadas, accesibles y seguras, ofreciendo absoluta visibilidad desde cualquier punto. En 34 de estas habrá módulos de servicios como baños, lactarios y biciestacionamientos. También quedan trabajos pendientes en las laterales, en 20 de los 41.5 kilómetros por los que pasará el camión articulado según lo reportado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

Para concluir los trabajos pendientes en carriles laterales del Periférico, el Gobierno de Jalisco presumió tener un acuerdo con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para que libere mil 500 millones de pesos (MDP) en los próximos dos años. El gobernador dijo confiar en que, como pasó con la Línea 3 del Tren Ligero, el mandatario federal atienda la petición para completar las obras.

“Espero que el trabajo técnico hecho para resolver el flujo de recursos pueda ya destrabarse en los próximos días”, remarcó.

SABER MÁS

Recorridos

Horario:

De 4:30 a 23:30 horas en rutas Troncales y Complementarias.

De 3:45 a 00:30 horas en rutas Alimentadoras.

Puedes planear tus viajes a través de Google Maps.

Más información en mimacro.jalisco.gob.mx.