Surgen “Aliados por Xóchitl”; proyectan elegir candidatos

Las organizaciones civiles “Confío en México” y “Foro Plural Jalisco” anunciaron la creación del movimiento “Aliados de Xóchitl”, que tiene como finalidad conseguir al menos un millón de votos para la senadora Xóchitl Gálvez, quien será la candidata presidencial por el Frente Amplio por México (FAM) en las elecciones del 2024. También dieron a conocer su propuesta de modelo para elegir a los precandidatos ciudadanos a gobernador y senadores por el Estado.

Salvador Cosío Gaona, presidente de Confío en México y titular de la Comisión de Cultura Política y Cívica del Foro Plural Jalisco, comentó que los tiempos están encima: “La reforma electoral implica que en Jalisco inicia en noviembre el proceso (electoral), y en este modelo de elección que proponemos pensamos que debe ser por distritos: Jalisco con 10 distritos, donde el aspirante tenga el respaldo en 10 distritos y es mayoría de distritos; como se puso a nivel federal, con un tope mínimo de 200 firmas en un distrito y un máximo de 3,000, con eso se garantiza que quien tenga el número tenga presencia en al menos la mitad más uno de de los municipios de Jalisco. Y el mecanismo es muy simple, la ley electoral del Estado establece en su artículo 694 y 696 unos formatos que se usan para las candidaturas independientes que basta con que se tengan los datos y ellos los validan -es su obligación validarlos-, entonces se registraría este esquema, se solicitaría oficialmente que nos validen que son realmente vigentes las identificaciones para votar y sería la forma de hacerlo”.

Y en cuanto al esquema que se plantea, indicó, sería algo similar a lo que ya se vio que funcionó en lo nacional: “Cinco personas de amplia solvencia moral y capacidad para conducir el proceso con sus respectivos suplentes, nos pondríamos de acuerdo para buscar los mejores perfiles que no tengan interés en ser candidatos sino el interés supremo de llevar a buen puerto un proceso ciudadano que sería inédito y ejemplar y que lo estaríamos dando a conocer el 2 de octubre, -previo trabajo de conciliación entre todos nosotros-, un registro de aspirantes que sería del 3 al 7 de octubre y después se notifica el 8 de octubre y un periodo de recuperación de firmas del 9 al 13 de octubre tiempo suficiente para que esto se desahogue, y una encuesta que se realizaría del 21 al 27 de noviembre para que el día 30 de noviembre tuviéramos resultados y poder presentar a los partidos a los aspirantes que tienen la mejor calificación, la solvencia, la aceptación y la validación social para que los tomen en cuenta o a ver cómo nos toca”.

Subrayó que son muchas organizaciones las que están de acuerdo con el modelo que se está presentando y lo que se pretende es tener candidatos a senadores y gobernador emanados de una consulta. “Y se los presentemos a los partidos como los que tienen mayor solvencia social, moral y también capacidad para ejercer el poder o la labor legislativa en su momento”.

Cosío Gaona criticó que, a pesar de que hace algunas semanas diversas organizaciones civiles se dieron a la tarea de visitar a los liderazgos de los partidos políticos en el Estado y se sostuvo un diálogo fructífero y agradable, las dirigentes de los partidos no los tomaron en cuenta para firmar la carta de intención. “Queremos entender que cuando esto camine nos van a incorporar como fue en el proceso del Frente Amplio por México, que se incorporó a la sociedad civil. Respetamos mucho a los partidos, sabemos que son la vía, el vínculo, pero no el único… hay otras vías para lograr llevar candidatos de la ciudadanía y lo que buscamos es que los partidos cumplan lo que ya nos dijeron que sí pero que no quede en un discurso de cada tres años o que incurran en acciones reprochables como disfrazar a sus cuadros con quienes ya tienen compromisos de ciudadanos y los van a cubrir con la cuota”.

Por otra parte, el ex gobernador Emilio González Márquez detalló que la conformación del movimiento “Aliados de Xóchitl” surgió de la necesidad de generar un cambio en el país. Explicó que se cumplió una etapa con la designación de quien representará al FAM “pero no queremos dejar solamente en los hombros de Xóchitl la responsabilidad del cambio en nuestro país; asumimos por lo tanto la parte de responsabilidad que nos toca y hemos decidido crear este movimiento en donde pretendemos llegar a los electores para presentarles la persona de Xóchitl y en su momento sus propuestas”.

Subrayó que en Jalisco Xóchitl debe alcanzar dos millones de votos. “Es una cifra retadora, nunca antes alcanzada. No es sencillo, pero sabemos del carisma y de la capacidad de Xóchitl y del deseo del pueblo de Jalisco de lograr este cambio”.

Enunció como un reto fundamental convencer a los adultos mayores y a sus familias de que no es MORENA quien les entrega las pensiones del bienestar y que estos programas de apoyo no desaparecerán con el nuevo gobierno encabezado por Xóchitl Gálvez.

Por cierto, también a propuesta de Héctor Moreno, del “Frente Cívico Nacional”, se llevará a cabo una campaña para promover la credencialización y actualización de la identificación oficial para votar.

Rubén López de “Misión Rescate México”, a nombre de dicha organización, manifestó su apoyo para fortalecer el movimiento y comprometió a aportar en la parte territorial. “Nos sumamos en la construcción de los grupos cívicos en los distritos y generar el mayor número de células de ciudadanos desde lo seccional que es desde donde surge la plataforma para ir construyendo estos grupos que aportarán los votos necesarios y asumir el reto de los dos millones”.

Entre las organizaciones que se han sumado tanto a la propuesta de elección de precandidatos como al movimiento “Aliados de Xóchitl”, se encuentran la Misión Rescate México; Consejo Cívico Ciudadano; Frente Cívico Nacional Jalisco; Jalisco Activo, Valentín Gómez Farías AC; Compromiso Reinvención, Equidad y Autonomía AC; Gran Comendador del Supremo Consejo de México de Orden Masonica de México AC; Fundación Benito Juárez AC; Jalisco nos Une Capítulo Juanacatlán AC; Rondalla Tapatía AC; Proyección y Desarrollo de Jalisco además de Cinco por una Mejor Niñez; Conciencia Cívica Jalisciense A.C.; Zapopan Nos Une,A.C.; Zapopan es de Todos A.C.; Tlaquepaque Nos Une; Jalisco Activo; Promotora Defensora Internacional de Derechos Humanos A.C.; Kleos Cultura Social; 100 Juaristas por Jalisco; Proyección y Desarrollo de Jalisco (PRODEJAL); Unión de Transportistas Delegación Jalisco (UNTRAC); Compromiso Reinvención Equidad y Autonomía A.C. (CREA); Jalisco Nos Une A.C.; Instituto de Desarrollo Social e Investigación Científica A.C.; Social Integradora Capítulo Arandas A.C.; y Fundación Cultural Benito Juárez A.C., entre otras.