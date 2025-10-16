Jueves, 16 de Octubre 2025

Entretenimiento |

Actividades GRATIS en CDMX para celebrar Halloween y Día de Muertos

Halloween y Día de Muertos están cada vez más cerca, y por ello la CDMX ha organizado una serie de eventos y actividades ideales para celebrarlos

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

CDMX se llena de magia y diversión con eventos únicos para disfrutar al máximo Halloween y las tradiciones de Día de Muertos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Octubre, uno de los meses más esperados y populares, ya llegó, trayendo consigo nuevas sorpresas y espectáculos para disfrutar al máximo la temporada de sustos más grande del año.

Desde principios de mes, la Ciudad de México se prepara para recibir los eventos y shows más increíbles dedicados a celebrar Halloween y Día de Muertos.

Este año no será la excepción, ya que la Secretaría de Cultura y las autoridades locales han dado a conocer el cartel de actividades gratuitas para estas festividades.

Así que reúne a tu familia y amigos, porque del 18 de octubre al 2 de noviembre la capital se llenará de música, color y, por supuesto, muchos espantos.

A continuación, te mostramos la cartelera completa de actividades, desfiles, concursos y más eventos gratuitos para disfrutar al máximo estas fechas especiales.

Actividades de Día de Muertos y Halloween en CDMX

  • Marcha Zombie CDMX: 18 de octubre, 16:00 horas, del Monumento a la Revolución al Zócalo.
  • Desfile de Alebrijes Monumentales: 18 de octubre, del Zócalo al Ángel. Exhibición hasta el 9 de noviembre en Paseo de la Reforma.
  • Ofrenda Monumental del Zócalo: del 25 de octubre al 2 de noviembre, temática sobre México-Tenochtitlan. Acceso libre las 24 horas.
  • Mega Procesión de Catrinas: 26 de octubre, del Ángel al Zócalo. Evento gratuito y abierto al público.
  • Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto (Churubusco): 25 y 26 de octubre, entrada gratuita.
  • Concurso de disfraces caninos: 31 de octubre en el Centro Cultural Futurama. Entrada libre con actividades especiales para mascotas.
  • Ópera fílmica "Cuauhtemóctzin": funciones gratuitas 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el Zócalo.

Estas fechas especiales son la oportunidad perfecta para disfrutar de la cultura y la diversión que ofrece la Ciudad de México, con actividades para toda la familia que permiten celebrar la tradición y crear recuerdos inolvidables.

