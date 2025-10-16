Actividades GRATIS en CDMX para celebrar Halloween y Día de Muertos

Octubre, uno de los meses más esperados y populares, ya llegó, trayendo consigo nuevas sorpresas y espectáculos para disfrutar al máximo la temporada de sustos más grande del año.

Desde principios de mes, la Ciudad de México se prepara para recibir los eventos y shows más increíbles dedicados a celebrar Halloween y Día de Muertos.

Este año no será la excepción, ya que la Secretaría de Cultura y las autoridades locales han dado a conocer el cartel de actividades gratuitas para estas festividades.

Así que reúne a tu familia y amigos, porque del 18 de octubre al 2 de noviembre la capital se llenará de música, color y, por supuesto, muchos espantos.

A continuación, te mostramos la cartelera completa de actividades, desfiles, concursos y más eventos gratuitos para disfrutar al máximo estas fechas especiales.

Actividades de Día de Muertos y Halloween en CDMX

Marcha Zombie CDMX: 18 de octubre, 16:00 horas, del Monumento a la Revolución al Zócalo.

18 de octubre, 16:00 horas, del Monumento a la Revolución al Zócalo. Desfile de Alebrijes Monumentales: 18 de octubre, del Zócalo al Ángel. Exhibición hasta el 9 de noviembre en Paseo de la Reforma.

18 de octubre, del Zócalo al Ángel. Exhibición hasta el 9 de noviembre en Paseo de la Reforma. Ofrenda Monumental del Zócalo: del 25 de octubre al 2 de noviembre, temática sobre México-Tenochtitlan. Acceso libre las 24 horas.

del 25 de octubre al 2 de noviembre, temática sobre México-Tenochtitlan. Acceso libre las 24 horas. Mega Procesión de Catrinas: 26 de octubre, del Ángel al Zócalo. Evento gratuito y abierto al público.

26 de octubre, del Ángel al Zócalo. Evento gratuito y abierto al público. Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto (Churubusco): 25 y 26 de octubre, entrada gratuita.

25 y 26 de octubre, entrada gratuita. Concurso de disfraces caninos: 31 de octubre en el Centro Cultural Futurama. Entrada libre con actividades especiales para mascotas.

31 de octubre en el Centro Cultural Futurama. Entrada libre con actividades especiales para mascotas. Ópera fílmica "Cuauhtemóctzin": funciones gratuitas 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el Zócalo.

Estas fechas especiales son la oportunidad perfecta para disfrutar de la cultura y la diversión que ofrece la Ciudad de México, con actividades para toda la familia que permiten celebrar la tradición y crear recuerdos inolvidables.

