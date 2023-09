El alcalde de la ciudad de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato Luis Donaldo Colosio (asesinado en 1994), rechazó buscar la candidatura presidencial por el partido Movimiento Ciudadano porque no quisiera ser el aspirante que divida a la oposición, manifestó.

“No quisiera ser yo la persona que divida a una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México, no voy a entrar a esas riñas inconsistentes. Respeto mucho a Movimiento Ciudadano, es la plataforma en la que pretendo quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política”, reveló.

Dijo también que no considera que sea el momento adecuado para tener otras aspiraciones políticas.

“Mi respuesta es no, nunca lo he manifestado, pero creo que lo he dado a entender bastante claro. Me propuse esperar a que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras, sobre todo, cosas que no tienen que ver con mi trabajo. Yo respeto mi trabajo, mi encargo”, señaló en un evento en la Universidad Digital del Estado de México (UDEM).

También compartió que tiene una razón muy egoísta para no ser candidato y son sus hijos.

“No nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público, hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona, necesito madurar en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo y por supuesto como servidor público”, citó.

Añadió que hay que saber reconocer que es un proceso de maduración y aprendizaje, así como de construcción de equipos para una responsabilidad de ese tamaño.

Colosio Riojas es hijo del aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en Lomas Taurinas, un barrio de la fronteriza ciudad de Tijuana el 23 de marzo de 1994.

EFE

Clemente Castañeda llama a la unidad y consenso en MC

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que el único adversario de su partido es el régimen, que busca desmantelar las instituciones democráticas de México, por lo que abogó por que el partido opte por la ruta de la unidad y del consenso al decidir su proyecto para el proceso electoral federal del próximo año.

“Movimiento Ciudadano tiene que identificar en dónde están sus adversarios. Yo creo que el adversario con toda su forma, con todo lo que representa, es el régimen autoritario y regresivo que está instalándose en este país”, dijo el senador.

“Hacia allá debemos apuntar nuestras baterías: al rescate de México, a frenar la destrucción institucional, la polarización, la regresión autoritaria”, puntualizó.

El senador por Jalisco insistió en que cualquier decisión que se tome no debe acotarse exclusivamente al ámbito partidista, sino que tiene que incluir la voz y la pluralidad de los distintos sectores sociales.

Dijo que no se trataría solamente de una suma de partidos, sino de un proceso de diálogo amplio que convoque y escuche genuinamente a la sociedad civil, sin simulaciones.

“Para eso necesitamos convocar a una amplia coalición social y partidista que nos permita enfrentar con éxito este proceso. Pero MC tiene que ir más allá de los partidos políticos para hacer un gran llamado social”.

“Acto de insurgencia”, discurso de Xóchitl: Rubén Moreira

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que el acto masivo encabezado el pasado domingo por Xóchitl Gálvez, representó “un movimiento de insurgencia que está destinado a preservar la democracia”.

“Una líder que hoy tenemos, una mujer valiente que nos está a todos diciendo que hay que preservar la democracia, que hay que buscar a los desaparecidos, que se requiere seguridad en este país, que las cosas no andan bien en materia de democracia, que se requiere terminar la confrontación en el país, y un buen Gobierno para todas y para todos. Nos está llamando a una insurgencia pacífica, la insurgencia por la paz”, declaró.

Moreira Valdez descartó que el movimiento del Frente Amplio por México “se desinfle”, y auguró que, por el contrario, seguirá creciendo.

“Va a seguir creciendo, creciendo. Apenas van unas semanas y ya tenemos frente al poder a una mujer valiente”, declaró.

Sobre el inicio del tercer año de la legislatura, señaló que las decisiones del PRI, PAN, y PRD, serán colegiadas, y adelantó que no están de acuerdo con un recorte al poder judicial, y, por el contrario, explicó que para que funcione el nuevo Código penal, se requieren 30 mil millones de pesos más.

El Universal

Ceci Flores responde a críticas

Ceci Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, respondió a las críticas que ha recibido tras asistir al evento de Xóchitl Gálvez en el Ángel de la Independencia, donde recibió su constancia como coordinadora del Frente Amplio rumbo a las elecciones de 2024.

En un video publicado en redes sociales, aclaró que asistió al evento para pedirle a la candidata del Frente Amplio por México que incluya en su agenda a los desaparecidos, ya que ha sido la única aspirante en incluir el tema.

“Fui al evento de Xóchitl porque es mujer y para pedirle que incluya en su agenda a los desaparecidos, igual como se los pido a todos los que sean candidatos”.

El Universal

Marcelo Ebrard insiste en preocupación por encuesta

El ex canciller Marcelo Ebrard volvió a decirse preocupado por el proceso de levantamiento de la encuesta interna de Morena que habrá de definir al candidato o candidata a la presidencial en 2024.

“Sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso. Mañana (hoy) haremos revisión con nuestros representantes de las incidencias y problemas. Les mantengo al tanto”, tuiteó la tarde de ayer el aspirante.

Durante el levantamiento de la encuesta, los representantes de Ebrard han señalado distintas irregularidades y retrasos en el proceso.

Aceleran recepción de las boletas de la encuesta

Desde ayer se están recibiendo en una bodega asegurada de Morena los paquetes con las boletas de la encuesta para definir la Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación.

Nombrará a “corcholata” ganadora el domingo

Morena nombrará al aspirante ganador de la Comisión de Defensa de la 4T el próximo domingo, en un hotel de la Ciudad de México.

El Consejo Nacional de Morena realizará una sesión presencial en el Hotel Courtyard a partir de las 14:00 horas.

El orden del día de la sesión establece que se realizará el nombramiento del coordinador o coordinadora, y posteriormente deberá firmar el proyecto de nación 2024-2030.

Los resultados serán dados a conocer este miércoles, en un evento donde se espera la asistencia de todos los aspirantes.

El Universal

Los paquetes con las encuestas ya están llegando a las oficinas de Morena para su conteo. ESPECIAL



Aceleran recepción de boletas para resultados

La bodega de seguridad para el proceso interno de Morena se encuentra recibiendo decenas de paquetes con las boletas, provenientes de todo el país, de la encuesta que definirá la Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación.

En un recorrido realizado por la bodega ubicada en la calle Arenal, Alcaldía Cuauhtémoc, se pudo observar a más de una decena responsables de los paquetes provenientes de Ciudad de México, Hidalgo, Tabasco, Monterrey, Jalisco, entre otros estados del país.

Uno de los responsables indicó que no son representantes de ninguna de las “corcholatas” presidenciables, sino que únicamente se encargan de la entrega de las boletas en la bodega de seguridad de una empresa de valores que fue rentada por Morena.

Al arribar al lugar son entrevistados por integrantes del Comité de Encuestas de Morena, les solicitan número de paquetes a entregar, de dónde proviene, si vienen sellados, y posteriormente debe esperar a ser llamados para que firme de recibidos.

Cabe mencionar que, en promedio, cada paquete contiene de 50 a 70 boletas.

Los resultados de la encuesta se conocerán el miércoles, según indicó la dirigencia del partido.

El Universal

Entregaré el “mando” de la 4T: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó que el próximo miércoles 6 de septiembre entregará el “bastón de mando” de la 4T a la “corcholata” que resulte electa en el proceso de Morena para la candidatura presidencial de 2024.

“Acuérdense que yo ya voy de salida, a mí me falta un año, yo voy a entregar el ‘bastón de mando’ del movimiento de transformación, a quien gane la encuesta”, dijo el Presidente.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado informó que el proceso lleva 80% de avance.

El Universal

