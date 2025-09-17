Durante la tarde y noche de este miércoles las lluvias y diferentes choques vehiculares han colapsado distintas vías de la ciudad, retrasando los traslados de los automovilistas dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por ejemplo, en la avenida Patria, a la altura de Alberta, en Zapopan, la tormenta ocasionó que se desbordara el Arroyo Pluvial que corre por esta avenida, ocasionando que varios vehículos quedarán varados sin poder continuar su paso, y deteniendo la circulación de quienes buscaban tomar esta vía.

Otro caso se registró en la avenida Vallarta, a la altura de Ciudad Granja, donde la crecida del agua también ocasionó carga vehicular, debido a que los automovilistas no pudieron continuar su paso.

Una de las avenidas que históricamente reporta altos niveles de agua es la avenida Américas, que en esta ocasión no fue la excepción, registrando la crecida de corrientes a la altura de López Mateos, en su parte superior, y a la altura de la Avenida México, complicando también la circulación vehícular.

Pero el agua no fue el único problema. Dos choques importantes también ocasionaron retrasos en el tráfico.

Uno de los casos fue el choque entre el ferrocarril y una camioneta, en el cruce de la avenida Inglaterra y el Periférico, en la colonia San Juan de Ocotán, también en Zapopan . Lo anterior ocasionó que colapsara el tráfico en ambos sentidos de las laterales del Periférico. Hasta la publicación de esta nota no se reportaron personas lesionadas.

Otro caso fue el del choque registrado sobre la avenida López Mateos, en el desnivel que se ubica a la altura de Popocatépetl. Ahí, impactaron una camioneta de caja tinta y un auto tipo sedán color plata, colapsando por completo el tráfico en los carriles centrales de sur a norte.

En cuanto a las afectaciones por la lluvia, personal de las distintas unidades de Protección Civil y Bomberos mantienen recorridos de supervisión para descartar más afectaciones.

