El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) alertó a los usuarios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) por una falsa promoción que circula en redes sociales, en la que se ofrece una supuesta tarjeta para viajar sin costo en las tres líneas del Tren Ligero, y en otras rutas del transporte público en la ciudad.

¿En qué consiste la falsa promoción de tarjeta con viajes ilimitados?

En redes sociales ha circulado información falsa en la que se ofrece la oportunidad para ganar una supuesta "Tarjeta de Movilidad Integrada conmemorativa" por el 25 aniversario de Siteur.

De forma engañosa, se expone que esta tarjeta daría acceso gratuito a todos los servicios de transporte público en la ciudad en un periodo de seis meses, y la única forma de ganar una de las 500 piezas es respondiendo un cuestionario.

En redes sociales ha circulado información falsa en la que se ofrece la oportunidad para ganar una tarjeta con viajes ilimitados para el transporte público. ESPECIAL/Siteur

Cabe señalar que los únicos beneficios vigentes en el transporte público en la metrópoli son los descuentos y apoyos preferenciales dirigidos a sectores específicos de la población, y su trámite tiene un proceso formal y sin intermediarios.

Además, a través del programa de Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, el gobierno del estado otorga pasajes gratuitos a grupos prioritarios, como personas cuidadoras, adultos mayores, personas con discapacidad, familiares de personas desaparecidas y estudiantes.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano exhortó a la ciudadanía a no caer en estafas y a no compartir información que no se difunda a través de canales oficiales.

