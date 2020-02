Sin tiempo para atender "documento de medio kilo": Tamez sobre llamado de CEDHJ

Pese a que las disculpas públicas se contemplan dentro de la Ley General de Víctimas, para Macedonio Tamez Guajardo, coordinador General Estratégico de Seguridad, hay otras cosas de relevancia que revisar el cumplimento de los puntos de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en septiembre de 2018 por la crisis forense que vivió entonces el Gobierno del Estado.

Entre los 24 puntos recomendatorios, de los cuales 10 se dirigieron a la Fiscalía del Estado y al IJCF, se solicitó que se ofrezca una disculpa pública a los familiares de los desaparecidos por agraviar derechos humanos como víctimas, como una medida para la reparación del daño que se contempla en la ley ya señalada.

"De esa mega recomendación se aceptó en su momento en términos que se expresaron a la Comisión, dejen revisar cómo se contestó. En lo personal yo no estoy de acuerdo con ese tipo de recomendaciones, aducen a la doctrina internacional de derechos humanos, pero la doctrina no es obligatoria. Quisiera que me dieran oportunidad de revisar el texto, estamos trabajando mucho como para ponernos a leer los documentos de medio kilo. Déjenme revisar y se responderá en su momento, añadió".

Sin embargo, Tamez Guajardo consideró que actualmente hay "más cosas importantes" en las cuales enfocarse, pero que se revisará el tema para considerar cuáles puntos faltan aún por cumplir.

"Actualmente ya no hay crisis, estamos respondiendo con diligencia. No solo se están emitiendo miles de dictámenes periciales de todo tipo, sino también hay un nivel de identificación extraordinario que permiten alimentar las carpetas de investigación y permiten devolver y entregar los cuerpos a los familiares; trato digno que creo que es lo primero que se merecen, entonces si está vigente vamos a revisar eso, tenemos otras cosas qué hacer de mucha importancia", aseguró.

Niega crisis

Tamez Guajardo dijo también que, si bien la situación actual de identificación y entrega de cadáveres es complicada y representa una "sobrecarga", ya no hay, como tal, una crisis forense.

"Podemos hablar de crisis cuando no se pueden resolver los problemas, y aquí sí se pueden resolver. Estamos identificando gente, estamos atendiendo a todo mundo que se acerca a preguntar, de tal manera que somos capaces de realizar nuestro trabajo, con presiones ciertamente, con sobrecarga, pero sin dejar de servir", manifestó.

Entre las acciones que dijo, se han llevado a cabo para salir de dicha crisis, se encuentran la ampliación de espacios en los Servicios Médicos Forenses, se entregan más cadáveres a sus familiares y está en marcha la creación del panteón forense, además de "trabajar más en la seguridad evitando que ocurran más asesinatos y desapariciones".

GC