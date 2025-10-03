El IJCF y la CNB acuerdan coordinación en identificación forense

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) acordaron trabajar de manera coordinada en estrategias para fortalecer la búsqueda forense e identificación humana de personas desaparecidas.

El director general del IJCF, Alejandro Axel Rivera Martínez, recibió en Jalisco a la nueva titular de la CNB, Martha Lidia Pérez Gumecindo, quien asumió el cargo el pasado 12 de septiembre. Durante la visita también participó Edna Montoya Sánchez, secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas del Estado.

Los funcionarios recorrieron las instalaciones del Centro de Identificación Humana de Jalisco (CNHI) con el objetivo de conocer su operación y establecer mecanismos de colaboración. Dicho centro es parte del sistema de trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, que coordina acciones con autoridades estatales para atender la crisis de desapariciones en el país.

La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, tomó protesta a Pérez Gumecindo como comisionada nacional, por lo que este encuentro en Jalisco representó su primer acercamiento formal con el IJCF y las instancias locales en materia de búsqueda.

