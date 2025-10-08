La amenaza de la alianza opositora

A la sorpresiva alianza opositora Morena, Hagamos, Futuro, PT, PAN y PRI, no le alcanzaron los votos para sacar ayer en la reunión del pleno del Congreso estatal la iniciativa de reforma judicial local que habían acordado 24 horas antes en la Comisión de Puntos Constitucionales, sin el aval de la fracción legislativa del partido Movimiento Ciudadano (MC), y se quedó en primera lectura.

Para la aprobación de esta iniciativa que debió haberse cumplido desde marzo para armonizar la legislación local con la federal, la oposición debía sumar 26 de los 38 votos de las y los diputados.

Lejos de eso, la bancada del PAN no aseguró ayer todos sus votos, y Morena perdió en definitiva el de su ex diputada Brenda Carrera, quien ya se había distanciado de su grupo parlamentario por las diferencias con su coordinador Miguel de la Rosa, y ayer de plano renunció y se sumó a la bancada del partido Verde.

Desde luego el madruguete que dieron el lunes los opositores en el Congreso (a excepción de la fracción del verde que tiene ya tres legisladoras y legisladores) no cayó nada bien en Casa Jalisco, ya que el gobernador Pablo Lemus lo que menos quiere es secundar la iniciativa propuesta el lunes y se deje de lado la propuesta que le encargó coordinar al jurista Arturo Zamora, y que se construyó a base de consultas con expertos, abogados, universidades, organismos civiles y empresariales. En ella se rechaza el uso de las tómbolas que la iniciativa opositora si contempla para casos de desempate y para cumplir las cuotas de género entre las y los aspirantes a magistrados y jueces locales.

Por eso desde el lunes que anunciaron la iniciativa de reforma judicial sin el aval de MC, se prendieron las sirenas en Palacio de Gobierno y desde ahí se exigió al coordinador de la bancada emecista, José Luis Tostado, redoblar su aplicación en la operación política para evitar que los opositores lograran los votos necesarios. Con ese objetivo, salieron llamadas desde el gobierno del Estado a la dirigencia nacional del PAN para buscar su intermediación para que sus diputadas y diputados no unieran fuerzas con los morenistas.

Y es que la preocupación de fondo para el gobierno de Lemus, es que una vez encontrada y llegada a buen puerto, esta ruta opositora en el Congreso local en el caso de la reforma Judicial, les apliquen la dosis en otros asuntos claves.

Y es que viene ya la discusión del presupuesto estatal, la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ), y los opositores están mucho más cerca de conseguir los 26 votos que se necesitan, que MC que tiene 11 votos y, de momento, los tres del partido Verde.