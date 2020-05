"Sigan votando por el Peje", responde alcaldesa de Tepa a afectados por cierre de negocios

Una manifestación de comerciantes afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19 en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, logró que la alcaldesa María Elena “Nena” de Anda Gutiérrez saliera a dialogar con ellos.

Sin embargo, para la improvisación de la reunión y los ánimos crispados hicieron que los dichos de la presidenta municipal causaran risas e indignación entre los presentes.

La principal demanda de los comerciantes era que se flexibilizara el cierre de negocios para aprovechar el posible repunte de ventas con motivo del próximo 10 de mayo, Día de las Madres.

"Yo pago mis impuestos, sin embargo si no tengo un ingreso, el Seguro Social no me va a esperar", dijo una de las presentes que dijo trabajar en el tianguis textil y que confrontó a la alcaldesa

Sin esperar a que la ciudadana terminara su petición, “Nena” de Anda le refutó: "¡Sigan votando por el 'Peje'!". Luego de esto se desataron risas y opiniones en la concurrencia, incluso miembros del Ayuntamiento que la acompañaban se miraban desconcertados.

Otro momento que causó reacciones entre los manifestantes, fue justo cuando la presidente municipal decidió salir del Palacio a recibir a los comerciantes para agradecer los sacrificios de cerrar la actividad comercial por más de un mes.

"Yo sé que todos están desesperados. Yo estoy, a lo mejor en lo económico no tan desesperada como ustedes... Pero todos los días tengo muchísima gente que viene porque no tiene para comer... Y no tengo la posibilidad de decirles: 'Abran'".

Tras un diálogo de unos 20 minutos, la alcaldesa de Tepa regresó al Palacio Municipal y quedó descartada la principal petición de los comerciantes de Tepa para aprovechar las ventas previas al 10 de mayo; no obstante acordaron una nueva reunión el próximo viernes para evaluar la reactivación de la actividad económica para el 17 de mayo.

Ahora las declaraciones de la alcaldesa “Nena” de Anda, emanada del partido Movimiento Ciudadano, circulan con fuerza en las redes sociales y generan más reacciones.