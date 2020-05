Encaran crisis con ahorros y préstamos familiares

Desde hace cinco semanas, Guillermo Gutiérrez cerró su taller de artesanías por la pandemia del COVID-19.

Para sobrevivir a la falta de empleo, gastó el dinero que había ahorrado para comprar un automóvil. Y cuando se terminó el efectivo recibió préstamos de familiares y amigos.

“Lo que hago no es de primera necesidad. Hay personas que me deben, pero tampoco les puedo cobrar. No tienen dinero”.

Ante la poca liquidez buscó inscribirse al programa estatal de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Ingresó sus datos y no logró consolidar el registro. También llamó para pedir despensas, pero nadie le contestó.

Por ese motivo solicitó un préstamo al banco en el que tiene una cuenta de ahorros. Sin embargo, se lo negaron porque su colonia, Santa Rosa del Valle, en El Salto, es un sitio problemático.

Sin ahorros ni posibilidad de créditos, optó por subir sus artesanías a su red social. “Vendí poco, pero lo que salga es bueno”.

Entre los afectados por la crisis, donde la persona que sostiene el hogar trabaja por cuenta propia, ya sea formal o informal, 41.2% sobrelleva la situación con ahorros y 32.2% con préstamos de familiares.

El resto afronta la pandemia con tarjetas de crédito o programas sociales, según el “Sondeo de las afectaciones económicas en los hogares por el COVID-19”, que el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) realizó a tres mil 905 jaliscienses.

Previsión

A los más de seis mil empleos formales que ya se perdieron en marzo pasado en Jalisco por la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19, habrá que sumarle por lo menos 10 mil empleos más en abril y otros 15 mil en mayo en el escenario más conservador.

De acuerdo con dirigentes empresariales, especialistas y catedráticos, la situación se agravará en los próximos meses. En el escenario más conservador se habla de que se podrían perder entre 120 mil a 150 mil empleos en el año en Jalisco.

Sin apoyo, Prudencio asume el riesgo y busca sustento

EL INFORMADOR/A. Camacho

Prudencio tiene 73 años y vive en un pequeño cuarto del Centro tapatío. Para sobrevivir, vende el cartón que recoge del Mercado Corona y sus alrededores. Sin embargo, con la contingencia no logra completar ni 100 pesos al día. No recibe ningún apoyo por parte de las autoridades y debe salir a trabajar pese a la crisis sanitaria porque apenas le alcanza para comer. En Jalisco hay 74 mil 158 adultos mayores que laboran en el sector informal, de acuerdo con el Inegi.

CLAVES

Golpe a los informales

Afectación. En Jalisco, 48% de la población ocupada está en la informalidad laboral, por lo que es el sector más afectado ante la emergencia sanitaria, que ordena la suspensión de actividades esenciales y el aislamiento.

Sector. La población económicamente activa en el Estado asciende a 3.7 millones de jaliscienses, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. De ésta cifra, 1.8 millones laboran en la informalidad, que registró una caída en sus ingresos de 81% en marzo pasado tras decretarse la emergencia sanitaria en México. Pero la crisis se recrudecerá en abril, mayo y junio, cuando se prevén las fases más críticas de contagios y muertes por el coronavirus, advierte el informe “El COVID-19 y el mundo del trabajo”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Clasificación. Un negocio o una persona son informales si están fuera de las prestaciones de ley, como el alta en el IMSS. La mayoría de este sector se encuentra en tianguis, mercados y oficios tradicionales.

Posición. Jalisco está a media tabla en la tasa de informalidad en México. Los peores Estados son Oaxaca (81% de la población), Guerrero (79%) e Hidalgo (75%). Lo que tienen menos informalidad son Coahuila (sólo 35%), Chihuahua (37%) y Nuevo León (37%).

La situación en Jalisco

De acuerdo con el “Sondeo de las afectaciones económicas en los hogares por el COVID-19”, del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, en mil 399 hogares encuestados, el proveedor principal es empleado.

Destaca que 27.4% sigue saliendo a trabajar porque vive al día, mientras 27.1% continúa saliendo a trabajar porque es una actividad esencial. En otra arista, a 18.4% le pagan su salario completo laborando desde casa, 8.4% hace trabajo desde casa pero le bajaron el sueldo, 8.1% tiene otras condiciones, al 7.6% le dejaron de pagar temporalmente y no hace nada, mientras 3% no indicó alguna opción.

Los encuestados indicaron que en 87% de los hogares se necesita apoyo gubernamental para guardar la cuarentena.

De tres mil 905 personas, tres mil 824 respondieron cuántos viven en su hogar, dando un total de 16 mil 440 jaliscienses.

Las causas más frecuentes de vulnerabilidad al virus son: sobrepeso-obesidad (37.7%), hipertensión (32.3%) y diabetes (24%), entre otras.

El 97% de los encuestados refiere que al menos una persona de su hogar es vulnerable al virus.

Guadalajara y Zapopan protegen 2 mil 762 empleos

Los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan lanzaron estrategias para proteger los empleos de los habitantes afectados por el coronavirus. Entre ambos suman dos mil 762 habitantes beneficiados: mil 962 tapatíos y 800 zapopanos.

Uno de los programas es “Cuidamos tu empleo”, de Guadalajara, con una bolsa de 100 millones de pesos dirigidos a las micro y pequeñas empresas o para las asociaciones civiles que tengan de uno a 15 empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Gobierno tapatío informa que, hasta el pasado 29 de abril, habían salvado a 108 empresas, con 545 empleados protegidos y mil 962 ciudadanos beneficiados. El presupuesto ejercido va en 5.4 millones de pesos.

Por otro lado, Zapopan apoya a las micro y pequeñas empresas de hasta 15 empleados con créditos a una tasa de 0%, según lo requieran las necesidades de las mismas. Además de la condonación en el pago y la renovación de los permisos de operación para tianguis y comercios en espacios abiertos (puestos fijos, semifijos y ambulantes), así como la suspensión del cobro de los recargos. También existe la condonación para renovar las licencias comerciales, el pago del uso de suelo y el pago de los derechos de los mercados municipales, así como la suspensión del cobro de los recargos.

Por último, anunció la extensión del plazo de la prórroga para el pago del refrendo de todo tipo de licencias comerciales hasta el 31 de junio de 2020, así como la suspensión del cobro de los recargos durante ese tiempo.

Al respecto, el Ayuntamiento informa que hasta el pasado 1 de mayo han apoyado a casi 200 empresas, con cerca de cinco millones de pesos entregados, lo que ayuda a proteger a cerca de 800 empleados.

El Gobierno estatal también tiene un plan emergente con mil millones de pesos distribuidos en apoyos a las micro y pequeñas empresas, apoyo a los productores de maíz, así como ayuda a las personas con autoempleos o empleos no formales.

Comerciantes de tianguis se manifiestan contra las restricciones a sus actividades. EL INFORMADOR/A. Camacho

Ante crisis, joven se convierte en el sostén económico de su familia

Desde hace dos meses, Héctor Ayala, de 30 años, se convirtió en el sostén económico de su familia. Cuenta que sus padres venden dulces, golosinas y frutas afuera de una escuela, pero al no haber clases se quedaron sin ingresos. A los pocos días, cuando ya no se les permitió salir, la situación financiera se complicó. Además, su madre padece diabetes, por lo que está en el grupo de la población vulnerable. Por otro lado, su hermana vende ropa en el mercado de la colonia Constitución, en Zapopan, pero su giro tampoco es esencial. “Yo trabajo para la Secretaría de Educación Pública, tengo 20 horas y mi salario, en los últimos dos meses, se va para toda mi familia. Para mis papás, hermana, abuela y yo. Eso es para las deudas, la comida, las cosas de la casa… soy el proveedor de todos. La verdad no son muchas horas, pero ayuda para salir a duras penas”.

Dice que también tomó dinero de sus ahorros. Tenía planeado comprarse un automóvil, pero eso tendrá que esperar. “Vivo cerca de la Estación Norte del Tren Ligero y mi trabajo está en Valle de los Molinos… hago una hora con 15 minutos para llegar en el camión, por eso quiero el coche”.

Aunque analiza pedir un préstamo bancario, prefiere hacer rendir el dinero lo más posible y gastar lo menos, ya que considera que un crédito es peligroso. “Porque no sabemos en qué momento nos podamos reacomodar económicamente. Sólo pediría el préstamo si la situación se vuelve más grave... le tengo miedo a los intereses de los bancos”.

En Jalisco, 63.1% de las tres mil 905 personas encuestadas en el “Sondeo de las afectaciones económicas en los hogares por el COVID-19” menciona que su familia necesita apoyo económico para pasar en casa el periodo de aislamiento. De éstas, 22.7% refiere que necesitan mil 500 pesos semanales, otro 21.1% requiere dos mil pesos, mientras 15.8%, mil pesos, entre otros.

En otra arista, en 47.7% de los hogares encuestados sólo una persona sostiene económicamente la casa, mientras en 36.5% son dos personas quienes proveen al hogar.

Por otra parte, 67.1% de los encuestados contesta que alguna o algunas de las personas que sostienen económicamente el hogar perdieron su trabajo por la pandemia del coronavirus.

TELÓN DE FONDO

Apoyos por la pandemia

El Banco de México (Banxico) anunció el pasado 21 de abril que con la misión de propiciar un mayor otorgamiento de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas afectadas por la pandemia, proveerá recursos a las instituciones de banca múltiple y de desarrollo para que éstas, a su vez, los canalicen a las citadas empresas y personas.

Explicó que liberará recursos asociados al Depósito de Regulación Monetaria o, de ser necesario, también proporcionará el financiamiento a plazo de entre los 18 y 24 meses, con un costo igual al objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, a las instituciones de banca múltiple y de desarrollo que financien a las empresas y las personas físicas.

Compartió que, para cuidar que se cumpla con lo establecido, el registro y el seguimiento de los créditos asociados a esta facilidad se harán por un banco de desarrollo o institución de fomento, en los términos de otros programas que llevan a cabo dichas instituciones o por el Banco de México.

El monto del programa será de hasta 250 mil millones de pesos y podrá ajustarse según las condiciones prevalecientes en los mercados financieros. Banxico refirió que los detalles finales se darán a conocer próximamente mediante la publicación de una circular que normará estas operaciones.

CONDUSEF

Instituciones de crédito acumulan la mitad de las reclamaciones

Cuando comenzó la crisis por el coronavirus, Cristian Rodríguez, quien se dedica al comercio informal, tuvo una baja en sus ventas. Explica que la situación empeoró tras la prohibición de las actividades no esenciales, ya que le preocupaba la deuda con su tarjeta de crédito.

Intentó marcar por teléfono porque se enteró que en su banco le otorgarían un plazo para pagar su deuda, pero los operadores estaban rebasados.

“Tardaron dos semanas en hacerme el trámite. Por ese motivo no alcancé a pagar una de las tarjetas y me hicieron el cobro con intereses. Sí me afectó porque además estamos echando mano de los ahorros… lo bueno es que ya conseguí que me congelaran la deuda hasta septiembre, de otra forma hubiera sido caótica mi situación y la de mi familia”.

Otra habitante que tuvo problemas con un préstamo fue Lourdes Hernández. Dice que llevaba cinco años con pagos puntuales al crédito que tiene en una institución de banca múltiple, pero derivado de problemas económicos por la contingencia sanitaria no ha podido liquidar desde marzo. Aunque intentó solicitar apoyo para congelar la deuda o para cancelar su tarjeta, afirma que se han mostrado inflexibles.

En los primeros meses de 2020, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) realizó 433 mil 195 acciones de defensa, de las cuales 283 mil 839 son folios únicos.

Tan sólo en marzo realizaron 126 mil 138 acciones: 107 mil 124 asesorías y 19 mil 014 reclamaciones. De este total, 65 mil 218 corresponden a las instituciones de crédito; es decir, el 52 por ciento.

Debido a la pandemia, la Comisión anunció que hasta el próximo 30 de mayo están suspendidos los términos y los plazos, así como la atención personal en las unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al público.

Sin embargo, lanzó un portal electrónico para que los ciudadanos puedan presentar quejas en contra de alguna institución financiera vía electrónica (https://phpapps.condusef.gob.mx/ventanillaDigital/index.php). Algunas reclamaciones aceptadas por esa vía son consumos no reconocidos, cancelación de crédito no atendido o bloqueo, además la cancelación del producto sin previo aviso, entre otras.

Muchas instituciones bancarias ofrecen seguros de varios tipos ligados a una tarjeta de crédito. SUN/E. Hernández

GUÍA

Las recomendaciones

¿Qué es importante cuando pretende contratar un crédito?

Debe confirmar el Costo Anual Total (CAT) y la tasa de interés. Entre más bajo sea el CAT más barato es el crédito.

Debe constatar el costo de las comisiones y los seguros obligatorios. Algunos bancos no cobran comisión por apertura y ofrecen seguros sin costo.

En el caso de tarjetas de crédito, muchas instituciones bancarias ofrecen seguros de varios tipos (como pérdida de equipaje y renta de auto, etcétera) sin costo y algunas no cobran anualidad.

El plazo del crédito es importante. Entre más largo sea el plazo, más intereses deberá pagar.

El monto del pago periódico es relevante. Es importante que su ingreso sea suficiente para cumplir con sus pagos.

Procure que su ingreso sea, al menos, tres veces el monto del pago mensual del crédito.

Los canales a través de los cuales puede pagar el crédito o la tarjeta también deben considerarse. Poder pagar el crédito o la tarjeta a través de transferencias electrónicas, en establecimientos o sucursales cercanos a su trabajo o domicilio ahorra tiempo y reduce el riesgo de pagar tarde.

También son importantes los beneficios que ofrece la tarjeta, como seguro, compras a meses sin intereses, puntos o descuentos.

Fuente: Banco de México.

