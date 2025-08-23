Fallece mujer de EU tras someterse a una cirugía estética en Tamaulipas

Durante la tarde de ayer, 22 de agosto, una mujer de origen estadounidense perdió la vida a consecuencia de complicaciones por una cirugía estética que se realizó en una clínica ubicada en la colonia Del Prado, en Reynosa, Tamaulipas.

Según versiones de la autoridad que tomó conocimiento del caso, la víctima fue identificada como Kelly, de 60 años de edad, originaria de Colorado, Estados Unidos. Elementos de la Policía Investigadora atendieron el reporte de una persona que llegó sin signos vitales al Hospital Santander en Reynosa.

Personal médico dijo a la autoridad que, la señora Kelly, tuvo complicaciones en su salud por una cirugía que se había realizado y no resultó favorable.

Minutos después de las diligencias, el cuerpo de la víctima fue llevado al Servicio Médico Forense para la autopsia por parte del médico legista. Más tarde trascendió que la mujer fue llevada de urgencias al Hospital Santander, a donde llegó sin signos vitales.

Por medio de un comunicado, el Hospital Santander dio a conocer que recibieron en el área de urgencias a una paciente trasladada en una ambulancia de servicio privado UME, proveniente de una clínica de atención ambulatoria dedicada a procedimientos estéticos.

“La paciente, de probable origen extranjero, llegó acompañada de personas particulares que se identificaron como amigos de ella. A su ingreso, la paciente no presentaba signos vitales".

Informaron que, de manera inmediata, "el equipo médico de urgencias y enfermería activó el protocolo de atención en sala de choque, aplicando maniobras avanzadas de reanimación y el uso de medicamentos de emergencia”, dice el comunicado.

A pesar de los esfuerzos realizados, la paciente no respondió a las intervenciones y no fue posible restablecer los signos vitales, indicó el nosocomio.

"El Hospital Santander no participó en los procedimientos médicos previos realizados en la clínica de origen ni en el traslado en ambulancia. Al momento de la recepción, se desconocía el tiempo transcurrido desde que la paciente presentó la condición en la que llegó al hospital".

Fiscalía de Tamaulipas abrirá una carpeta de investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos la tarde de este viernes en la ciudad de Reynosa, en los que pudiera haber perdido la vida una mujer presuntamente de nacionalidad norteamericana.

De las primeras diligencias se desprende que la persona se habría sometido a un procedimiento estético en una clínica privada de esta ciudad, donde se presentaron complicaciones médicas.

