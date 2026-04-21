El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció desde sus redes sociales que realizará limpieza en el Tanque Loreto, en San Pedro Tlaquepaque, por lo que el servicio se verá interrumpido durante los trabajos, que durarán poco más de una jornada .

Anuncio del Siapa desde redes sociales. X / @siapagdl

Lee también: Incendio consume vivienda en la colonia Reforma de Guadalajara

Detalles de los trabajos que realizará el SIAPA

El Siapa detalló que este martes 21 de abril, a partir de las 23:00 horas, realizará trabajos de lavado del Tanque Loreto, ubicado en la calle Teatro de las Américas en su cruce con Loreto, colonia Cerro del Cuatro de San Pedro Tlaquepaque. Se estima, además, que el servicio quede normalizado la mañana del jueves 23 de abril .

Debido a estos trabajos, se presentarán bajas presiones y, en algunos casos, falta de suministro en las siguientes colonias:

Cerro del Cuatro

El Refugio

Guadalupe Ejidal

Tepeyac

¿Cómo solicitar pipas de agua?

En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, el Siapa pone al servicio de las y los usuarios el SIAPATEL, con marcación rápida al 073. También se puede solicitar dicho apoyo a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook (@siapagdl).

No te pierdas: Secretaría de Seguridad Jalisco lanza campaña contra máquinas tragamonedas

Otros trabajos del SIAPA en Guadalajara

En las últimas semanas, el Siapa ha realizado una serie de trabajos de limpieza y desasolve en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) previo al inicio de la temporada de lluvias. Algunas de estas importantes acciones se han realizado en:

11 sifones ubicados bajo la Línea 2 del Tren Ligero.

Tanque Álamo Industrial, en Tlaquepaque.

Tanque Oblatos, ubicado en la colonia Oblatos de Guadalajara.

Tanque Talpita, en Guadalajara (concluyen esta tarde)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF