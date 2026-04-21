Localizan a dos hombres con reporte de desaparición en un centro de rehabilitación en Tala

La Fiscalía de Jalisco informó que dos hombres que tenían reporte de desaparición fueron localizados con vida en un centro de rehabilitación del municipio de Tala.

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Ambos hombres contaban con una carpeta de investigación abierta por su desaparición, uno desde el pasado 12 de enero y otro más desde 2025. Los dos fueron localizados en un operativo al interior de un centro de rehabilitación ubicado en los primeros kilómetros de la carretera Tala-Guadalajara.

Se localizaron tras obtener información sobre su posible paradero

Tras obtener información sobre el posible paradero de uno de ellos, agentes especiales de la Fiscalía del Estado desplegaron un operativo el pasado 15 de abril, con resultados positivos.

Al realizar los cruces de información de las 21 personas internas, no solo se logró localizar al hombre que se buscaba, sino que también se encontró una coincidencia con un segundo masculino que contaba con carpeta de investigación abierta desde 2025. Luego de corroborar sus datos, ambos hombres fueron reintegrados al seno familiar.

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Del mismo modo, en este centro se encontraba interna una adolescente, la misma que fue trasladada a las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se realizó otro operativo en Tototlán

Cabe señalar que un día antes, y como parte de las labores permanentes de búsqueda al interior de estos establecimientos también conocidos como "anexos", se realizó otro operativo en el municipio de Tototlán, derivado de un reporte sobre la posible presencia de personas privadas de la libertad.

Durante esta intervención se efectuaron cruces de información con un total de 103 personas internas atendidas, sin que se identificaran mandamientos judiciales pendientes ni registros vigentes por desaparición.

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AS