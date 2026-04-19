El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) realizará trabajos programados de limpieza en el Tanque Talpita, en Guadalajara, por lo que se presentarán bajas presiones y, en algunos casos, falta de suministro en seis colonias .

Te diremos a qué hora de este domingo comenzarán los trabajos y cuántos días durarán.

¿Cuántos días durarán los trabajos de limpieza en Guadalajara?

Los trabajos de limpieza iniciarán este domingo 19 de abril a las 22:00 horas y se espera que concluyan por la mañana del martes 21, aunque no se especificó la hora .

Los trabajos durarán la noche de este 19 de abril, todo el día lunes y la madrugada y parte de la mañana del 21; es decir, no durarán más de dos días completos (menos de 48 horas), según las estimaciones del Siapa.

Anuncio de los trabajos de limpieza del Siapa. X / @siapagdl

¿Cuáles serán las colonias afectadas?

Producto de estas labores se presentarán bajas presiones y en algunos casos falta de suministro en las colonias:

Talpita

Santa Cecilia

San José Río Verde

San Miguel de Huentitán

Margarita Maza de Juárez

Balcones de Oblatos

Estas acciones, según declaró el Siapa, forman parte de la estrategia inmediata para mejorar la calidad del agua y permiten que los tanques funcionen de una manera más eficiente.

¿Cómo solicitar pipas de agua?

En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, el Siapa pone al servicio de las y los usuarios el SIAPATEL, con marcación rápida al 073. También se puede solicitar dicho apoyo a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook (@siapagdl).

Plan Preventivo Anual 2026

El Plan Preventivo Anual 2026 busca garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica para evitar complicaciones en el flujo adecuado del agua pluvial, lo que podría incrementar el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

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