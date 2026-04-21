Martes, 21 de Abril 2026

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Incendio consume vivienda en la colonia Reforma de Guadalajara

Personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudió al punto y durante al menos 30 minutos laboraron por dos frentes 

Por: Marck Hernández

Las autoridades permanecieron en el lugar realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el fuego en la vivienda de Guadalajara. ESPECIAL

Las autoridades permanecieron en el lugar realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el fuego en la vivienda de Guadalajara. ESPECIAL

Un incendio se registró durante la madrugada en una vivienda de la colonia Reforma de Guadalajara, consumiéndola por completo. El siniestro se dio en una vivienda que está ubicada en la esquina de la Calzada del Ejército y la calle Gómez Farías, en el municipio tapatío.

Vecinos hicieron múltiples reportes a la línea de emergencias 911 ante la presencia de las llamas en la vivienda.

Detalles del siniestro en Guadalajara

Al momento de los hechos, había tres personas que se encontraban dentro de la finca, las cuales lograron evacuar por su propio pie cuando el incendio aún estaba activo y por su rápida reacción. Los ocupantes resultaron ilesos y no fue necesaria su atención médica.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudió al punto y durante al menos 30 minutos laboraron por dos frentes, con el fin de sofocar el fuego. El primer oficial de la corporación, Juan Manuel Pérez, explicó el estado en que fueron localizadas las personas evacuadas de la vivienda que se incendió.

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"Tenemos una casa de dos niveles donde en el primer nivel se encuentran totalmente libres de combustión lo que son tres cuartos y un baño. Se hace una revisión primaria para descartar personas en su interior, se descarta. Tenemos tres personas evacuadas de la vivienda: una femenina adulta y dos menores".

Sin embargo, el fuego se extendió de manera considerable en la vivienda, por lo que afectó de manera importante el interior del domicilio, consumiendo dos habitaciones, un baño y el área del patio, y entre las pérdidas materiales que fueron reportadas, se encuentran diversos muebles y enseres domésticos, los cuales quedaron reducidos a cenizas por el fuego.

Las autoridades permanecieron en el lugar realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el fuego y descartar cualquier otra afectación en el sitio del incidente.

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