PRI lanza Mundialito en Jalisco buscando promover el deporte en los 125 municipios

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco presentó la convocatoria del “Mundialito PRI”, un torneo de futbol que se desarrollará en los 125 municipios del estado y que, de acuerdo con la dirigencia estatal, busca fomentar la convivencia social y el deporte.

Durante la rueda de prensa, la presidenta del partido en el estado, Laura Haro Ramírez, señaló que la iniciativa es una estrategia para acercarse a la ciudadanía a través de actividades recreativas.

“Cuando el balón rueda, promovemos la paz. Cuando un niño toca un balón, lo vuelve su mayor aliado y aumenta las posibilidades de poder llevar una vida sana en un entorno seguro”, afirmó.

¿Cómo inscribirse al “Mundialito” del PRI?

La convocatoria estará abierta del día de hoy 21 de abril al 5 de mayo y el registro se realizará mediante formularios digitales en las plataformas del partido. Podrán participar equipos de todos los municipios del estado en categoría libre, en ramas femenil, varonil y mixta.

Los encuentros se llevarán a cabo los días 9, 16 y 23 de mayo, en modalidades de 11 contra 11 para adultos y 7 contra 7 para menores de edad, quienes deberán contar con autorización de madre, padre o tutor, además de copia de identificación.

Además de los partidos, se contemplan actividades complementarias como retos de dominadas y tiros de penal, con el objetivo de generar espacios de convivencia en plazas públicas y unidades deportivas.

“Estamos listos para recorrer los 125 municipios para llevar el balón y conquistar la confianza de las personas”, señaló Haro Ramírez.

El “Mundialito” del PRI busca aumentar la participación y la activación comunitaria

La dirigente destacó que este proyecto busca ir más allá de la competencia deportiva, al plantearse como un mecanismo de interacción directa con la población.

“Más allá de la competencia, buscamos promover el deporte. Queremos demostrar que sí hay otra forma de hacer política; una forma cercana, humana”, destacó.

De acuerdo con lo presentado, la entrega de premios o incentivos quedará a consideración de las dirigencias municipales, mientras que el enfoque central será la participación y la activación comunitaria.

“Somos los priistas de Jalisco los que siempre hemos puesto sobre la agenda lo que es fundamental para las familias jaliscienses, el vivir con prosperidad, con nuevas oportunidades y en esta ocasión fomentar y darle facilidad a la ciudadanía para practicar un gran deporte como lo es el futbol, generando convivencia y recreación en un ambiente sano”, explicó la dirigente.

Las autoridades del PRI mencionaron que el evento tendrá lugar en las plazas públicas y unidades deportivas designadas por cada municipio. Por lo que invitaron a la ciudadanía a estar pendientes de su página web y todos los medios digitales para poder encontrar mayor información.

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OB