Con la difusión de los riesgos de jugar en máquinas tragamonedas, que puede derivar en ludopatía y afectaciones en la salud emocional, y con operativos para detectar, asegurar y desmantelar estos dispositivos, la Secretaría de Seguridad de Jalisco lanzó una campaña contra estos aparatos.

La estrategia está basada en dos ejes: la difusión de contenidos de concientización a través de redes sociales de la dependencia y la intensificación de operativos entre los tres niveles de gobierno para clausurar y sancionar a negocios que tengan estas máquinas.

“Lo que empieza con una moneda puede convertirse en una adicción, la ludopatía no distingue edades y puede afectar su salud emocional, su comportamiento y su entorno […]. Para muchas niñas, niños y jóvenes esto parece un juego, un momento de diversión, algo sin importancia, pero no lo es” , señala el spot preventivo de la Secretaría.

Alertan que máquinas tragamonedas pueden generar dependencia

Las máquinas tragamonedas operan de forma clandestina en comercios del Área Metropolitana de Guadalajara. Se encuentran en tiendas de abarrotes, papelerías y locales de comida. Incluso en establecimientos dedicados exclusivamente a la operación de estos artefactos, conocidos como “minicasinos”.

La Secretaría informó que el riesgo de generar dependencia puede ocurrir tanto en adultos como en menores de edad. “Las máquinas tragamonedas están diseñadas para enganchar, para que quieran intentarlo una y otra vez”, señala el video en redes sociales.

Crimen organizado podría estar detrás de máquinas tragamonedas

El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, comentó que se preparaba un diagnóstico para ajustar la estrategia de combate contra estas máquinas. También trabaja en este sentido la Policía Metropolitana, así como el área de inteligencia de la Secretaría para localizar los sitios donde se almacenan y fabrican los aparatos. Invitó a la ciudadanía a denunciar de manera al 089 cualquier información relacionada con estos lugares.

“Es un delito que afecta en varios aspectos a la sociedad. De manera transversal tiene riesgos a la economía y de igual manera a la salud mental de las personas”, dijo.

Detrás de la operación, afirmó, podrían estar involucradas células de la delincuencia organizada, lo que implica un delito federal. El Gobierno federal advierte que las tragamonedas forman parte de la economía criminal del Cártel Nueva Generación, pues generan dinero difícil de rastrear y producen ganancias constantes; en casos documentados, cada aparato puede generar 12 mil pesos mensuales.

La ciudadanía puede denunciar de manera al 089 cualquier información relacionada con estos lugares. ESPECIAL

En entrevista con EL INFORMADOR, un propietario de una tienda de abarrotes que cuenta con una de estas máquinas precisó que estas son rentadas “a la plaza” y recibe entre el 40 y 60 por ciento de las ganancias; el resto “lo recoge la gente de la plaza”.

Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá han alineado sus reglamentos municipales para prohibir su operación, pero aún no se ha firmado el convenio de colaboración entre el Estado y municipios para brindar a las instituciones más herramientas en su combate.

En marzo pasado, Hernández González pidió a las y los alcaldes mayor iniciativa para firmar el convenio y permitir a la Policía del Estado y a la Secretaría de la Defensa Nacional realizar operativos contra las tragamonedas. Recordó que solo a través del área de Inspección y Vigilancia de los ayuntamientos, y con denuncia previa, es que pueden realizar acciones, por lo que exhortó a lograr este acuerdo para que el Estado y la federación se hagan cargo de los operativos.

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MB