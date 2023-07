El reciente dictamen aprobado en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Jalisco en el que 51 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara deberán de recibir un descuento de 50% de descuento durante un trimestre por recibir agua turbia en sus hogares para vecinos es injusta, ya que pagan el estimado anual y además el periodo de tiempo en el que ha recibido el vital líquido sucio ha sido mayor.

En un recorrido en las colonias Colinas de la Normal, Jardines Alcalde, Alcalde Barranquitas, vecinos explicaron que desde hace más de un año han tenido el problema del agua contaminada, han tenido problemas de salud, fallas en lavadoras, ropa amarillenta, y problemas estomacales.

Laura Margarita González Corona, vive en la calle Alfonso Reyes y Fray Junípero Serra, donde aparte del problema del agua hay un socavón de grandes dimensiones que no ha atendido el Siapa, actualmente ella ha sido operada dos ocasiones por infecciones oculares.

“Este problema tiene más de dos años, y de hecho el estudio que se hizo fue por varios vecinos, nos provoca además muchos problemas, no nada más para la salud, también nuestras lavadoras e imagínate estarte bañando con esa agua y las infecciones de ojos, piel y más, e incluso traía heces fecales, es un problema general, yo he tenido constantemente operación en mis ojos. Es un apoyo lo de esos tres meses de descuento de 50%, pero a mí se me hace que debería ser por más tiempo y la totalidad del pago, en mi caso yo siempre pago el estimado anual y para estar recibiendo el agua mugrosa, contaminada, con heces fecales”.

Max Ramírez Haro también de Colinas explicó que incluso ha que tenido que reponer dos lavadoras y lo que más le preocupa es la higiene bucal ya que no se pueden cepillar los dientes con confianza.

“Se ha reportado varias veces, nos afecta en los trastes, en la ropa, en la salud de las personas que habitan aquí, en la colonia en general, observa la muestra del agua como sale no es algo común, levantamos reportes y no hay respuestas, nos preocupa sobre todo la higiene bucal, hubo una persona enferma aquí. Yo lo apruebo, lo veo muy positivo de acuerdo a lo que proponen en el Gobierno y nos apoyan económicamente, e igual considero que debería abarcar más tiempo, en mi caso a mí se me han descompuesto dos lavadoras”.

Antonio Rocha de Jardines Alcalde expresó que a pesar de que colocan filtros, el agua sigue llegando contaminada.

“En la colonia todos tuvimos que comprar e instalar uno o dos filtros y cambiar el repuesto cada mes. Aun así llega turbia el agua y con sedimentos. Los estudios que se hicieron hace casi 3 años, arrojaban residuos de cobalto y platino, coliformes fecales y exceso de cloro.”, detalló.

Bernardo Cota de Alcalde Barranquitas explicó que desde hace ya años que fue la obra de la Línea 3 del Tren Ligero y que la tuneladora perforó en la zona, el agua ha llegado con impurezas.

“Si mira cómo sale el agua aquí en el lavadero, está sucia aquí y adentro, la verdad pues para la comida a veces hervimos el agua, pero pues de todos modos hemos padecido diferentes enfermedades, que nos han afectado a mí y a mí mamá. Pues ese descuento no creo que sea suficiente ya que lo hemos padecido desde que se comenzó con las obras de la línea 3 y que fueron aquí cerca en la Glorieta de la Normal, han de haber dañado algo que ahora afecta a todos”, sentenció.

Según lo establece el Artículo 2 de la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios que la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, el agua potable no debe de contener contaminantes objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos, que pueda ser ingerida o utilizada para fines domésticos sin provocar efectos nocivos a la salud.

