"Si hubiera coordinación con los familiares de desaparecidos el IJCF no estaría lleno"

Guadalupe Ayala es madre de Alfredo Ezequiel Campos, quien se dedicaba a recolectar y vender chatarra.

El desapareció el 26 de septiembre del año pasado; unos hombres armados entraron por él a su casa, ubicada en la colonia Chulavista, mientras dormía, y se lo llevaron en una camioneta. Guadalupe no supo nada de él hasta el pasado mes de febrero, cuando encontró algunas partes de su cuerpo dentro del instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), las cuales resultaros positivas a la confronta del ADN.

Sin embargo, ella no ha querido llevar estos restos de vuelta, dijo, hasta que su cuerpo sea identificado por completo; va ahí va todos los días saliendo de su trabajo con la esperanza de encontrarlos todos lo antes posible. Guadalupe es una de las voluntarias que apoya a familias en busca de sus desaparecidos en el módulo instalado a las afueras del IJCF por la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), el cual dijeron, opera de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas.

Para ella, ser parte de esta orientación significa el poder ayudar a otras familias que buscan a sus seres queridos para que sepan dónde y cómo buscarlos, además de que, en caso de hallarlos dentro del IJCF, sepan cómo exigir a las autoridades que se les realice la confronta de ADN y cuáles son los pasos a seguir para que puedan tenerlos pronto de regreso.

El módulo fue instalado el martes y desde entonces, dijo, en promedio cada día se acercan alrededor de 10 personas y familias para pedir informes y orientación en la búsqueda de sus seres queridos. Desde entonces, señaló, han podido ayudar a al menos dos familias para que los cuerpos de sus familiares les sean devueltos; uno de ellos tenía en el IJCF desde hace dos años.

EL INFORMADOR / A. Camacho

"Todos los retrasos revictimizan nuestro dolor porque cuando encuentran los restos o partes del cuerpo los Ministerios Públicos dicen 'ya mañana le van a entregar a su hijo, pero ese día no llega, no te lo entregan completo, te entregan una parte, dos partes ¿Cuánto van a tardar en regresar el cuerpo completo? Quisiéramos que los MP y el IJCF fueran a la par con Derechos Humanos, con la Comisión de Búsqueda y con las familias de los desaparecidos, para que hubiera coordinación, porque si realmente hubiera coordinación, el IJCF no estuviera lleno de tantos restos que hay ahí adentro", expresó.

Entre los pendientes que dijo, urgen por cumplir para la identificación de los cadáveres, se encuentra también la contratación de más personal, especialmente del área de genética, y la instalación de un laboratorio en la materia que les fue prometido por las autoridades y el cual no ha sido establecido.

De acuerdo con estadísticas del IJCF, el organismo resguarda los cuerpos de al menos mil 885 Personas Fallecidas Sin Identificar, los cuales se han acumulado en el Instituto desde el 19 de septiembre del 2018. "Tratamos es de apoyar a la gente para decirles que estamos con ellas, que no están solas" Mónica Liliana Vázquez es otra de las voluntarias que colabora en el módulo de orientación de Fundej, el cual es operado de manera rotativa, por distintas personas integrantes del colectivo. Mónica busca a su hermano, quien desapareció en mayo de 2018, cuando seis personas a bordo de una camioneta se lo llevaron mientras revisaba su vehículo en la cochera de su casa, ubicada en la colonia El Sauz, en Guadalajara.

Desde entonces ha colaborado en distintas búsquedas en campo y dentro del IJCF, aunque hasta el momento no lo han encontrado, lo cual para ella es una pequeña esperanza de poder localizarlo con vida. Una de las fallas que dijo, percibe en la indagatorias que lleva la Fiscalía sobre la búsqueda de su hermano, es que desde la desaparición del joven la carpeta de investigación ha pasado en manos de tres Ministerios Públicos, lo cual retrasa los procesos de investigación debido a que "hay que volver a empezar".

"A veces uno se cansa, pero no vamos a dejar de buscar. Hasta que yo no tenga algo que diga que él ya murió, es cuando voy a decir que él ya murió. Por eso venimos aquí a ayudar, porque mucha gente todavía está en duelo y nosotros ya pasamos esa etapa, nos duele mucho porque no hay día que no nos acordemos de ellos, pero lo que tratamos es de apoyar a la gente para decirles que estamos con ellas, que no están solas", finalizó

LS