Tlajomulco instala mesa ciudadana para movilidad en Adolf B. Horn

Con la intención de analizar la movilidad en la avenida Adolf B. Horn y las zonas aledañas, así como las vialidades que año con año se ven afectadas por las anegaciones ocasionadas por el desbordamiento del arroyo Seco, el Gobierno de Tlajomulco, aprobó en sesión extraordinaria por unanimidad un punto de acuerdo para implementar una mesa de trabajo.

Este acuerdo establece un modelo de gobernanza compartida, donde se integrarán dependencias municipales, estatales y federales, sumando esfuerzos el sector privado y la academia, con el objetivo de asegurar el financiamiento, la planeación y el mantenimiento continuo de las obras y acciones de mitigación.

Gerardo Quirino Velázquez, presidente municipal de Tlajomulco, apuntó que “es un proceso que necesitamos comunicar bien, incluir las voces y reconocer hasta dónde hemos llegado en el tema de las afectaciones por inundación, para a partir de ello continuar en la búsqueda de soluciones”.

El mandatario municipal reiteró su reconocimiento “a todas las áreas operativas que no han descansado y que han estado volcadas en la zona; también a Cercanía y Corresponsabilidad Social, que asumió el compromiso de estar permanentemente escuchando a los vecinos en medio de la frustración y el enojo”.

SABER MÁS

Solicita el municipio el acceso al Fondo Estatal de Desastres

A iniciativa del presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez, el Cabildo de Tlajomulco avaló la aportación del 20% que establece el Comité Técnico del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden) para poder acceder al apoyo estatal derivado de la declaratoria de emergencia por la inundación que afectó a viviendas colindantes a Adolf B. Horn. El acuerdo faculta a la Tesorería Municipal a realizar los movimientos presupuestales necesarios y al DIF Tlajomulco a coordinarse con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco para otorgar apoyos de menaje a los damnificados.

