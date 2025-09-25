Claudia vendrá el domingo a Jalisco

Parece que a Claudia Sheinbaum ya le gustó venir a Jalisco. Si todo sigue igual, nos dicen que este domingo estará en el Centro Cultural Universitario de la UdeG para presumir que “La Transformación Avanza”, con motivo de su Primer Informe de Gobierno.

Será su cuarta visita en apenas un año de Gobierno, con lo que ya superó a su antecesor en récord de millas acumuladas por la Entidad.

En su Primer Informe apenas mencionó tres cosas para Jalisco: la Autopista a Vallarta, el Hospital del ISSSTE en Tlajomulco y el Centro de Diseño de Semiconductores Kutsari.

Ahora la pregunta es: ¿Vendrá con nuevas obras o anuncios bajo el brazo

Por cierto, nos cuentan que Pablo Lemus aseguró que no habrá confrontación con la Federación por el desabasto de medicamentos oncológicos, pero reconoció que actualmente el Gobierno federal sólo cumple con el 24% del suministro en el Estado.

¿Será tema con la Presidenta en su visita a Jalisco?



Resulta que el Gobierno del Estado siempre sí apoyará en el diálogo entre la UdeG y estudiantes inconformes. Y pues hasta una mesa se instaló para platicar con los alumnos.

Entre las peticiones, al Estado le caen dos piedritas directas en el zapato: mejorar el transporte público y garantizar que las tarjetas Yo Jalisco lleguen activadas. Y de pilón, el aumento al presupuesto universitario.



Al regidor de Morena en Guadalajara, Juan Alberto Salinas Macías, ya le dicen el “regidor maratonista”. Y es que apenas en marzo pasado se fue a correr a Tokio sin pedir permiso al pleno del Ayuntamiento. Pero ahora sí aprendió y pidió vacaciones para lanzarse en plan fifí al Maratón de Berlín.

Allá gastó varios cientos de euros y corrió los 42 kilómetros en cuatro horas y 58 segundos, apenas 16 segundos más que en Tokio.

Correr es muy sano, sin duda, pero ojalá traiga la misma energía para impulsar iniciativas en el pleno o, mínimo, inscribirse en las carreras locales que tanto éxito tienen. ¿O qué?

