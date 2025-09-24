Gobierno de Jalisco y UdeG lanzan la primera Red de Hospitales-Escuela en México

En busca de garantizar atención médica accesible, digna y cercana, a las y los jaliscienses, a partir de la profesionalización del personal médico en las regiones del estado y énfasis en cuatro millones de personas que no cuentan con seguridad social, el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara anunciaron la primera Red de Hospitales- Escuela en México.

El lanzamiento fue dado a conocer este miércoles por Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, y Karla Planter Pérez, Rectora General de la UdeG, quienes explicaron, la red reunirá dos aspectos fundamentales: la atención médica con personal e infraestructura de primer nivel, y la formación de nuevos profesionales de la salud, quienes estudiarán y practicarán en las regiones donde viven.

"En Jalisco tenemos claro que la salud es una prioridad y hoy damos un paso histórico para que se viva como un derecho real, accesible, digno y cercano (...) Hablamos de una red que reúne salud y enseñanza al mismo tiempo" , afirmó el mandatario estatal, quien agradeció a la Rectora General la voluntad de trabajo para llevar adelante el proyecto.

El acuerdo establecido entre el Estado y la UdeG, consiste en destinar parte del presupuesto de infraestructura que corresponde por ley a la Universidad, a la creación de la red. De esta forma, la UdeG aportará 200 millones de pesos, y el Gobierno del Estado, 200 millones de pesos más, cada año durante el sexenio.

El primer año la inversión se destinará a equipar las áreas de Urgencias y Cirugía del Hospital Civil de Oriente, en Tonalá, y renovar el área de Urgencias del Nuevo Hospital Civil "Juan I. Menchaca". En 2026, comenzará la construcción del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta, y en 2027, el Hospital Civil del Sur- Sureste, en Zapotlán el Grande.

Se sumarán Centros Comunitarios en Colotlán y Ocotlán, para fortalecer la atención primaria.

"En la Universidad de Guadalajara nos llena de emoción dar a conocer y ser parte de este proyecto histórico que es la creación de una Red de Hospitales Civiles que trabaja bajo el modelo de Hospitales- Escuela, y que será construida en diversos municipios del estado de Jalisco", afirmó Karla Planter.

Los Hospitales Civiles se posicionarán como un legado de solidaridad, hermandad y servicio, herencia de su fundador, Fray Antonio Alcalde y Barriga, afirmó el Gobierno de Jalisco a través de un comunicado.

"Así como el Antiguo Hospital Civil y el Hospital Civil Nuevo han sido el gran baluarte para cuidar la salud no solo de los jaliscienses, sino de ciudadanos de estados vecinos, hoy nos llena de alegría iniciar con la creación de una red que estará presente en todas las regiones en donde la Universidad de Guadalajara ofrece las carreras de salud", dijo la Rectora.

Agregó que la creación de estos hospitales permitirá mayor número de campos clínicos y, por ende, facilitará la apertura de más espacios para cursar carreras como Medicina.

Estudiantes podrán practicar y ejercer en sus propias regiones

Con la Red de Hospitales- Escuela, quienes estudian y trabajan en áreas de la salud, podrán hacer prácticas, servicio social y posgrados en su propia región.

Con la formación de nuevos talentos se capacitará y atenderá a los habitantes en su propia región, para cubrir necesidades y hablar el mismo lenguaje, como en el caso de los pueblos originarios de Jalisco.

La Red de Hospitales - Escuela acercará los servicios de la salud de alta especialidad a las regiones, y abrirá camino a nuevas generaciones de profesionales de la salud y dará a cada familia certeza en el acceso a servicios de salud de calidad.

"México tiene un déficit de médicos en el ejercicio de su profesión. De acuerdo a la OCDE, se requiere la existencia de alrededor de cuatro médicos por cada mil habitantes, y nuestro país cuenta con aproximadamente dos por cada mil, es decir, estamos a la mitad del indicador internacional", explicó Karla Planter.

La Rectora destacó que el modelo de Hospitales- Escuela es el mejor trabajo y vinculación entre la teoría y la práctica, y convierte los nosocomios en espacios donde se unen la atención médica de calidad, formación de profesionales de la salud e investigación aplicada.

Reconoció que, con este proyecto, Jalisco se situará como el estado número uno en la formación de profesionales de la salud, y será un referente nacional en la formación de especialistas de alto nivel.

"Por todo ello, estoy convencida de que la Red de Hospitales Civiles, los Hospitales-Escuela, es uno de los grandes proyectos para Jalisco: más que infraestructura, representa una política de Estado en educación y salud, un compromiso, a su vez, con la justicia social y con el futuro", resaltó.

