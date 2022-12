Desde que abrió ayer, la Pop-up store de Shein ha tenido casa llena en el local en el centro comercial Lobby 33 en la Zona Puerta de Hierro en Zapopan.

Y es que clientes están contentos porque ya no tienen que esperar más de una semana para recibir la ropa de moda que oferta la empresa.

Esta compañía procedente de China quiere despedir el año de la mejor manera con la tienda en físico por primera vez está en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Shein todavía estará abierta al público en su tour este sábado 17 y domingo 18 de diciembre.

Desde ayer que abrió no ha dejado de haber gente en la Pop-up Store, incluso hay momentos con fila.

Algunos consumidores y consumidoras se mostraron satisfechos por la ropa, y que les servirá para renovar closet en el año venidero.

Antonio Sánchez compró en la tienda física de Shein y dijo que le pareció grata experiencia ya que encontró precios accesibles.

“Si fue rápido, sin filas, además de que todas las cajas estaban abierta, y había muy buenas promociones, es mejor comprarlo en físico, yo no había comprado nunca nada en Shein, mi amigo me dijo que estaban buenas las ofertas”, dijo el consumidor.

Lili y Fernanda dos amigas que compraron algunas prendas en la Pop-Up store se mostraron contentas con lo que adquirieron.

“Dentro de lo que cabe todo bien, buscaba algo más sexy, que era el área que faltó, creo que hay promociones muy similares, pero a veces en línea sí encuentras más” dijo Lili.

Mientras que su amiga Fernanda resaltó que es una gran consumidora de la marca: “Compro mucho en Shein, cada mes hago mis pedidos en línea, hay que saber buscar las de mejor calidad, incluso por las fotos te das un idea”, acotó.

Por su parte, Luna Rojas resaltó la atención de las cajeras y en general de los empleados.

“Estuvo muy padre la verdad, pensé que iba a haber mucha gente o mucha fila, pero la verdad no, todo tranquilo y me atendieron muy rápido, también pensé que en la caja iba a haber mucha cola y rápido, están muy similares los precios, aparte aquí te lo puedes medir. La atención de todos excelente, me gustó más todo lo de moda”, destacó la joven compradora.

En este espacio podrás hacerte de los mejores obsequios para ti y tus seres queridos, porque SHEIN contará con una gran variedad de ropa para mujer, niño, hombre, las colecciones curvy y yoga (pertenecientes a la línea Glowmode) y las colaboraciones especiales SHEINxMaitePerroni, SHEINxCalleyPoche y SHEINxIamFerV. Además de muchas sorpresas y descuentos para cerrar con broche de oro este tour 2022.