Profeco: Estos detergentes remueven mejor las manchas de espinaca

Cuando lavas ropa, quitar manchas puede generar un mayor gasto de tiempo y de dinero o hasta la pérdida de una prenda si no se utiliza el detergente adecuado.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó detergentes para determinar cuáles son los mejores para eliminar salsas, estofado y espinacas, entre otras.

En su Estudio de Calidad que se publicará en la Revista de El Consumidor del mes de octubre, analizó 49 detergentes, de los cuales 26 son en polvo para ropa y 23 en polvo multiusos.

La Procuraduría analizó la información comercial, el cumplimiento de normas, así como pruebas de desempeño como solidez del color de las prendas, desgaste de la tela, percudido y remoción de manchas.

A pesar de que hay detergentes que presentan leyendas que no se comprueban como "frescura increíble" de Ace; Óptimo desempeño de Carisma; Frescura duradera de Persil Colores Vivos; Quitamanchas total de Viva Higiene+ Anti-olor; Fragancia duradera de 1-2-3 5 Beneficios y El Milagro de la Limpieza de la marca La Morena.

El Milagro y La Morena usan el Sello Hecho en México, pero no comprueban tener los requisitos para portarlo.

Detergentes que remueven mejor las manchas de espinaca

-Ariel, Poder y Cuidado

-Great Value

-Perveptions Floral

-Persil Colores vivos y Perfil Universal

-1-2-3

-Golden Hills

-1-2-3 Limón

Los que peor remueven manchas de espinaca fueron:

-El milagro

-La Morena

-Precíssimo Biodegradable

Los que mejor remueven manchas de salsa taquera

-Perceptions frescura polar

-Viva y Viva fresca lavanda

-Perceptions Floral Cítrico

