Sergio Chávez pide esclarecer recursos de Mi Macro Periférico

Aunque en enero pasado el Congreso de Jalisco aprobó una partida de 800 millones de pesos para concluir las nueve estaciones pendientes de Mi Macro Periférico, a fin de cerrar el circuito y llevar el sistema de transporte masivo hasta el Centro de Tonalá antes de que concluyera el 2025, a la fecha sólo se construyen dos paraderos, por lo que el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, pidió esclarecer a dónde se fueron esos recursos y por qué no se terminó la red de Peribús hasta su municipio en este año, como había sido etiquetado en el Presupuesto estatal de 2025.

"Nos faltan seis estaciones con siete kilómetros de concreto hidráulico. Estas estaciones que se están construyendo ya hay concreto hidráulico, ya nada más falta construir la estación para que pueda dar el servicio. Pero este último tramo, prácticamente donde se abren los dos periféricos, el nuevo y el oriente, o la prolongación avenida Tonaltecas, ahí nos faltan seis estaciones con siete, ocho kilómetros lineales de concreto hidráulico […]. Eso está aprobado por el Congreso del Estado para este año 2025, la terminación del Peribús o mi Macro Periférico en este 2025. No sé a dónde se fueron esos 800 millones, el gobernador ya hizo el compromiso, qué bueno, los esperamos, pero repito, ¿dónde quedaron esos 800?", comentó.

Actualmente se están construyendo dos estaciones, una en la colonia El Bethel, en Guadalajara, y otra en avenida Zapotlanejo y Periférico Oriente, en la colonia Jalisco, en Tonalá. El alcalde aclaró que falta una para la capital, en Huentitán, y otra en la colonia López Cotilla en Tlaquepaque. Durante el primer informe de gobierno del alcalde, el gobernador Pablo Lemus se comprometió a que hasta el próximo año se terminaría la red de Mi Macro Periférico.

En tanto, en días pasados el mandatario estatal señaló que la mayor parte de los recursos aprobados por el Congreso fueron destinados a conectar esta red de transporte masivo en Tlaquepaque con la Línea 5 del Tren Ligero.

Además, aseguró que pidió a Chávez Dávalos rehabilitar avenida Tonaltecas hasta avenida Tonalá, por donde se construirán las estaciones del Peribús, lo que el presidente municipal negó. "A mí no me ha pedido, ni él ni su equipo, alguna ayuda económica para el tema del Peribús […]. Repito, en el lado de Peribús, ni me pidió ni comentó nada. Está todo listo para que inicien las obras".

Asimismo, el primer edil indicó que ya se entregaron los derechos de vía de avenida Zalatitán a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) con el fin de que inicien las obras de ampliación y la implementación de concreto hidráulico en la vialidad. Lemus había puesto como límite el último día de septiembre para que el ayuntamiento tonalteca le entregara las escrituras de la vía.

