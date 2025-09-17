Miércoles, 17 de Septiembre 2025

Alquimia 2025: Vuelve el festival de mixología en su quinta edición

Entre música, luces y brindis, la quinta edición de Alquimia se convirtió en una auténtica fiesta de mixología que marcó el fin de semana en Guadalajara

Por: Maité Ruiz Velasco

Theresa Cuervo, Luis Fernández del Valle, Jorge Toalla y Karen Gutierrez en la quinta edición de Alquimia. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Palina Barragán. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Silvia Casillas y Alán Ramal. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Silke y Sabine Hartleben. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Danely Villa. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Paulina Romero y Christian de Font-Réaulx. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Juan Pablo Chávez y Shaina Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Ever Mayorga y Jimena Alvarado. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Andrea Velasco y Aida Romero. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Heber Treviño y Majo Alfaro. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Benjamín Jáuregui y Lilian Reyes. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Luis Macías y Checo Barrera. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Miguel Cruz y Gustavo Moller. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Eliana Alzate y Jhaly Angulo. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Niza Buenrostro. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Jean Lachapelle y Sofía Zuñiga. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Sdwaide Hamden y Julio Valdés GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Alquimia celebró su quinta edición consolidándose como el festival de mixología más grande de América Latina y el primero de su tipo en Guadalajara. El 5 y 6 de septiembre, Salón Bellaterra se transformó en un espacio vibrante gracias a Vinos América, anfitriones de este esperado encuentro que cada año atrae a miles de tapatíos.

La edición 2025 sorprendió con experiencias inmersivas, zonas de descubrimiento creadas en colaboración con los mejores bares y destilados del mundo, y una propuesta de coctelería que elevó el arte de mezclar a su máxima expresión.

Las estaciones interactivas permitieron conocer de cerca el proceso detrás de cada bebida, mientras que las marcas participantes ofrecieron una experiencia multisensorial que combinó sabor, aroma y espectáculo. Entre música, luces y brindis, el evento se convirtió en una auténtica fiesta que marcó el fin de semana en Guadalajara.

Evento: Festival Alquimia.

Fechas: 5 y 6 de septiembre de 2025.

Lugar: Salón Bellaterra.

