Alquimia celebró su quinta edición consolidándose como el festival de mixología más grande de América Latina y el primero de su tipo en Guadalajara. El 5 y 6 de septiembre, Salón Bellaterra se transformó en un espacio vibrante gracias a Vinos América, anfitriones de este esperado encuentro que cada año atrae a miles de tapatíos.

La edición 2025 sorprendió con experiencias inmersivas, zonas de descubrimiento creadas en colaboración con los mejores bares y destilados del mundo, y una propuesta de coctelería que elevó el arte de mezclar a su máxima expresión.

Las estaciones interactivas permitieron conocer de cerca el proceso detrás de cada bebida, mientras que las marcas participantes ofrecieron una experiencia multisensorial que combinó sabor, aroma y espectáculo. Entre música, luces y brindis, el evento se convirtió en una auténtica fiesta que marcó el fin de semana en Guadalajara.

Evento: Festival Alquimia. Fechas: 5 y 6 de septiembre de 2025. Lugar: Salón Bellaterra.

