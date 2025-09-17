El pasado 1° de septiembre, Rebeca Cosío Corella celebró su octavo cumpleaños con una divertida fiesta en El Kubo, acompañada de más de 60 invitados entre amigos, familiares y seres queridos. La organización corrió a cargo de sus papás, Salvador Cosío Gaona y Paulina Corella, quienes se aseguraron de que todo fuera perfecto.

La temática de “Los Escandalosos” le dio un toque encantador al ambiente, con decoración colorida, juegos y actividades que mantuvieron a los niños activos durante toda la tarde, ¡incluso con lluvia! El menú fue uno de los grandes aciertos del evento: tacos de asada, crepas dulces, espiropapas y esquites, ideales para chicos y grandes.

Rebeca recibió numerosos obsequios con mucha emoción, incluyendo ropa, juguetes y accesorios. Sin duda, una tarde inolvidable para la cumpleañera, que disfrutó cada momento en compañía de quienes más la quieren ¡Muchas felicidades!

Evento: Cumpleaños de Rebeca Cosío Corella. Fecha: 1 de septiembre 2025. Ocurrió en: El Kubo.

CP