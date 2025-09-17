Miércoles, 17 de Septiembre 2025

Rebeca’s Party: Sorpresas y mucha diversión en su cumpleaños

Rebeca recibió numerosos obsequios con mucha emoción, incluyendo ropa, juguetes y accesorios; sin duda, una tarde inolvidable para la cumpleañera

Por: Christian Pérez

Pau, Rebeca y Salvador Cosío con Pau Corella. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Victoria y Cristóbal García con María José Lancaster Jones. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María José Lancaster Jones y Victoria García. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Emiliano Cosío. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Dominika Bauche e Isabella Alarcón. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ingrid Claire y Aria Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Natalie Romero y Carlo García. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Cecilia Guerrero y Luisa Murillo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Isabella y María Paula Alemán con Mariana Torres. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Rebeca Corella e Iliana Carballido. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ariana y Arlette Lopez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

El pasado 1° de septiembre, Rebeca Cosío Corella celebró su octavo cumpleaños con una divertida fiesta en El Kubo, acompañada de más de 60 invitados entre amigos, familiares y seres queridos. La organización corrió a cargo de sus papás, Salvador Cosío Gaona y Paulina Corella, quienes se aseguraron de que todo fuera perfecto.

La temática de “Los Escandalosos” le dio un toque encantador al ambiente, con decoración colorida, juegos y actividades que mantuvieron a los niños activos durante toda la tarde, ¡incluso con lluvia! El menú fue uno de los grandes aciertos del evento: tacos de asada, crepas dulces, espiropapas y esquites, ideales para chicos y grandes.

Rebeca recibió numerosos obsequios con mucha emoción, incluyendo ropa, juguetes y accesorios. Sin duda, una tarde inolvidable para la cumpleañera, que disfrutó cada momento en compañía de quienes más la quieren ¡Muchas felicidades!

Evento: Cumpleaños de Rebeca Cosío Corella.

Fecha: 1 de septiembre 2025.

Ocurrió en: El Kubo.

