Con el objetivo de mitigar los efectos de incendios forestales, además de prevenir futuros siniestros, desde el pasado mes de septiembre, las brigadas forestales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) realizan acciones de restauración y prevención, como parte del Programa para el Manejo del Fuego en el Estado de Jalisco.

Hasta el último corte, se han rehabilitado siete kilómetros de brechas cortafuego, se han abierto cuatro kilómetros más, también se rehabilitaron manualmente 62 kilómetros de caminos forestales, 300 metros de líneas negras, 112 metros de manejo de combustibles, 43 metros cuadrados de presas de piedra acomodada y 179 metros de acomodo de madera muerta; además se han realizado podas y mantenimiento de 60 hectáreas en zonas reforestadas.

Los combatientes forestales de la Semadet han participado en capacitaciones para ejecutar monitoreo de biodiversidad, sistemas de información geográfica, igualdad sustantiva, captura y manejo de información y actividades de prevención contra inundaciones en áreas de riesgo.

Es de recordar a la ciudadanía que las quemas agropecuarias están prohibidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y en el caso del interior del estado, las quemas deben realizarse conforme al calendario de quema local o municipal y con previa notificación a las autoridades.

También se invitó a la población en general a no tirar colillas de cigarro en la carretera, no quemar basura y no prender fogatas para evitar incendios forestales, en caso de detectar incendios forestales, no intentar apagarlo y reportarlo inmediatamente a las siguientes líneas: 33 3636 8252 (Centro Estatal de Manejo del Fuego), 800 737 00 00 y 911.

El seguimiento al combate de los incendios se puede consultar en la cuenta de Twitter @SemadetJal. Asimismo, ante estos casos se pide a la ciudadanía mantenerse al tanto a través de los canales oficiales antes mencionados.

GC