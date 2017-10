Seis de cada 10 jaliscienses apoyarían a candidatos independientes

De acuerdo a una encuesta de EL INFORMADOR, al menos seis de cada 10 jaliscienses daría su firma para apoyar a algún candidato independiente rumbo a las elecciones presidenciales del 2018.

En el cuestionario hecho por este diario, participaron mil 392 personas. De éstos, 926 votantes (68%) indicó que sí firmarían para que un aspirante independiente lograra la candidatura a algún cargo estatal o federal para los próximos comicios.

Otros 272 participantes (20%) de la encuesta señalaron que "definitivamente no" firmarían ni apoyarían a los candidatos independientes, mientras que un 13% (es decir, unas 177 personas), declararon que no sabían si lo harían o no.