La Vicefiscalía en Investigación Regional logró que un juzgado dictara auto de vinculación a proceso en contra de Manuel Alejandro “N”, supuesto feminicida de una menor de edad.

La decisión judicial se tomó tras considerar que las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público señalaban que el imputado habría causado la muerte de la niña, quien presentaba signos de violencia reiterada .

De acuerdo a las indagatorias, el señalado —quien era pareja sentimental de la madre de la víctima—, convivía con la menor en un domicilio, ubicado en el Municipio de Poncitlán .

Según las investigaciones, la niña habría sufrido agresiones físicas desde el pasado mes de julio. El 21 de agosto de este año, la menor habría sido golpeada nuevamente y, un día después, su madre la llevó a un puesto de socorros, donde los médicos informaron que ya no contaba con signos vitales.

La necropsia realizada a la menor reveló que la causa de muerte fue una contusión de tórax. El cuerpo de la niña también presentaba múltiples lesiones compatibles con el síndrome de maltrato infantil y abuso sexual .

Como resultado de la audiencia, un juez de control fijó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa para Manuel Alejandro “N”, por un plazo de un año. Además, se fijó un periodo de seis meses para la investigación complementaria que lleve este caso a una sentencia.

