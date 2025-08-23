Este municipio de Jalisco presenta el mayor acumulado de precipitación en las últimas horas

Una lluvia ligera ingresó al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para comenzar este sábado 23 de agosto en una semana plagada de precipitaciones en Jalisco.

Desde la madrugada, el radar Doppler del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) advertía la presencia de tormenta con actividad eléctrica en la región Valles, afectando los alrededores de Tequila, Amatitán y El Arenal. Por otro lado, también se detectó una amplia zona de nubosidad en el Pochote y Huaxtla con un desplazamiento hacia el sureste.

Sin embargo, el municipio que presenta mayor acumulado de precipitación en las últimas horas no es uno dentro de la región del AMG. De acuerdo con el monitoreo realizado a la red pluviométrica del estado por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), la mayor precipitación al cierre del 22 de agosto se presentó en Chapala con una lectura de hasta 80 milímetros de acumulado.

ESPECIAL / UEPCBJ

En esa misma temporalidad vale la pena destacar las lecturas en Poncitlán con 54 milímetros, San pedro Tlaquepaque con 61 milímetros y Unión de San Antonio con 59 milímetros. Todas ellas propias de precipitaciones con puntuales fuertes.

Para el corte de las 07:00 horas de este sábado, Arandas muestra una lectura de 55 milímetros de acumulado de precipitación y se identifican lluvias ligeras en Tepatitlán, Chapala, Ayotlán y el AMG.

OB