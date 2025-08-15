Detienen a agresor serial de mujeres de la zona sur del AMG

Un sujeto señalado en al menos cinco casos distintos por presuntamente agredir a mujeres en la vía pública en la zona del Periférico Sur fue detenido este viernes por las autoridades estatales.

Así lo dio a conocer la Fiscalía de Jalisco, quien dijo, se trata de José de Jesús "N", de 33 años, quien fue detenido hoy en la Colonia Santa Cruz del Valle, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

A José de Jesús "N" se le señala de participar en cinco distintas agresiones a mujeres, sucedidas los días 13 de junio y 3, 10, 23 y 29 de julio de este año, todas entre las 19:00 y las 22:00 horas cerca de Periférico Sur.

Las indagatorias tras las cinco diferentes denuncias permitieron identificar el modo en que operaba el presunto agresor: los hechos coincidían que los ataques eran perpetrados a mujeres solas.

Las denuncias señalaban que el sujeto portaba ropa oscura, un chaleco color azul con reflejantes y botas con casquillo. "Cabe señalar que durante su detención portaba algunas de estas prendas, entre ellas, una mochila color negro con tres franjas distintivas en color blanco", señaló la dependencia.

"Desde los primeros momentos en que se tuvo conocimiento de estas agresiones, se desplegaron constantes acciones de búsqueda de las Comandancias de la Policía Investigadora de Delitos Dolosos y Delitos Varios, que incluyeron la estrategia con agentes encubiertos —en caminata y a bordo de vehículos— así como vigilancia constante en un perímetro de más de 15 kilómetros en los puntos donde se registraron los ataques y en zonas cercanas", detalló la Fiscalía en un comunicado.

A través de estos operativos, afirmó, se reunieron datos de prueba que permitieron ampliar las investigaciones hacia el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lugar de la detención.

Y fue precisamente hacia el mediodía de este viernes que Policías de Investigación de las Direcciones de Policía Investigadora Metropolitana e Inteligencia, ubicaron, a una persona con las características del señalado, a bordo de una motocicleta. Al encontrarse con los elementos, el presunto agresor intentó alejarse, sin embargo, fue alcanzado.

"Durante su revisión se pudo constatar que coincidía con las características físicas del presunto agresor, además de encontrársele material con características de enervante entre sus pertenencias", dijo la Fiscalía.

Lee también: Colombianos prestamistas son detenidos en Guadalajara por delito de extorsión

Pero no es todo, puesto que, al momento de notificarle la detención, el hombre habría intentado ofrecer dinero para evitar ser arrestado, "por lo que también se le investigará por el delito de cohecho, además de los otros que se le configuren derivado de las investigaciones", afirmó la dependencia estatal.

Hasta el momento, José de Jesús "N" se encuentra detenido en las instalaciones de la Fiscalía del Estado, donde se realiza la identificación por parte de las víctimas, para posteriormente ser presentado en su momento ante la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Si alguna mujer fue víctima de algún hecho similar ocurrido en esta zona, y/o puede identificar al agresor, todavía puede presentar su denuncia ante la Fiscalía Estatal en las instalaciones de la Calle 14 de la zona industrial en el municipio de Guadalajara.

NA