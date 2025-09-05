De acuerdo con información publicada por la Fiscalía de Jalisco, derivado de hechos registrados entre 2018 y 2025, se obtuvo un total de nueve vinculaciones a proceso entre el 21 y el 28 de agosto, contra personas que presuntamente agredieron a menores de edad.

Tal resultado fue posible tras la labor de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Los casos se distribuyeron en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara: tres asuntos en Tlaquepaque, tres en Tlajomulco de Zúñiga, dos en Zapopan y uno en Guadalajara. A las víctimas, incluyendo a hijos, abuelas, nietas, hijastras y conocidos, se les procuró la justicia a través de este proceso.

Las detenciones se realizaron mediante seis órdenes de aprehensión y tres citaciones judiciales. En tres de los casos se impusieron medidas cautelares diversas, mientras que en tres más se dictó prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada en los restantes.

Entre las vinculaciones a proceso destaca un caso registrado en un jardín de niños en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la Colonia Parques de Santa Cruz; una niña de seis años refirió a su madre que su maestra presuntamente la pellizcaba, pateaba, jalaba del cabello y la amenazaba para que no contara lo sucedido.

Por estos hechos y otros que se investigan, la probable agresora fue citada por un juez y, tras el análisis de las pruebas, se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de maltrato infantil. Se le impusieron medidas cautelares que deberá cumplir por un término de seis meses.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

