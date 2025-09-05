De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a los desprendimientos nubosos de “Lorena”; el monzón mexicano; la onda tropical número 30 sobre el occidente; el ingreso de humedad procedente de ambos océanos; y una vaguada en altura sobre el oriente y sureste del país, traerán lluvias fuertes —de 25 a 50 mm— en Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima. En Puerto Vallarta, se registra la precipitación de lluvia en horas de la tarde.En las costas de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 22 km/h. Asimismo, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 4 mm— en el 70% de su región en las siguientes horas:Asimismo, habrá oleaje de hasta 2.5 metros en sus costas. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO