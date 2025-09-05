De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a los desprendimientos nubosos de “Lorena”; el monzón mexicano; la onda tropical número 30 sobre el occidente; el ingreso de humedad procedente de ambos océanos; y una vaguada en altura sobre el oriente y sureste del país, traerán lluvias fuertes —de 25 a 50 mm— en Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima. En Puerto Vallarta, se registra la precipitación de lluvia en horas de la tarde.

¿Lloverá hoy 5 de septiembre en Puerto Vallarta?

En las costas de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 22 km/h. Asimismo, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 4 mm— en el 70% de su región en las siguientes horas:

05:00 a 06:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 2.5 mm 07:00 PM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 1 mm 08:00 a 09:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.5 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2.5 metros en sus costas.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

