Martín Caparrós dice que los medios sólo se ocupan de los ricos, los poderosos, las tetonas y los futbolistas. Si no perteneces a ese grupito -dice el escritor y cronista- sólo saldrás en el diario si te matan junto a veinte más.

Pienso en los otros. Los miles de otros que no están en los diarios. O que estando en ese segundo supuesto trágico del que habla Caparrós, tampoco les vale para ocupar las primeras planas. Todo por culpa de esta maldita costumbre de desaparecer en Guadalajara.

Es el caso de Héctor Manuel (47 años), José Manuel (46 años) y Gary Omar (30 años). Los tres están desaparecidos desde la madrugada del lunes 25 de agosto.

Quizá leyeron su historia en alguna nota esporádica. Trataré de resumir y ordenar su caso, un verdadero acertijo.

El hilo conductor es Héctor Manuel, un intendente que, según familiares, trabajaba durante las vacaciones en el taller mecánico “El Araña”.

La Fiscalía presume que en ese taller fue asesinada la influencer Esmeralda junto con su esposo y sus dos niños. La familia completa fue encontrada sin vida el 18 de agosto en una camioneta abandonada en el barrio de San Andrés, en Guadalajara.

Días después la Fiscalía de Jalisco detuvo a Héctor Manuel. Lo trasladaron a la Calle 14 en calidad de presentado. Rindió su declaración, pero no encontraron evidencia de su relación con el crimen.

Familiares hablaron con él mientras estuvo retenido en la Calle 14. Les comentó que iba a salir a las seis de la tarde. Su familia acudió a recogerlo a esa hora, pero seguía retenido. Y aquí viene lo más extraño.

Su esposa declaró a medios que cerca de las siete de la noche consultó a la Ministerio Público -una mujer- que les dijo lo siguiente:

“Mira, yo sí le voy a dar salida pero hasta las 12:20 de la mañana, no te preocupes, váyanse y después vienen por él”.

Justo a esa hora de la madrugada acudieron la esposa, hermana, cuñado y un sobrino de Héctor Manuel.

Tras salir de Calle 14, en Avenida Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel, a sólo unas cuadras de la Fiscalía estatal, una decena de hombres armados los interceptó. Golpearon a las mujeres y se llevaron a los hombres: Héctor Manuel, su cuñado José Manuel y su sobrino Gary Omar.

Esta semana la familia se manifestó en Casa Jalisco y un par de días después cerró por varias horas el cruce de Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel.

Los tres están desaparecidos. Ayer las autoridades emitieron su ficha oficial de búsqueda.

jonathan.lomeli@informador.com.mx