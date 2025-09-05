Judicatura 2020 vs Colomos 3

En el caso del Área Natural Protegida conocida como Colomos 3, han estado involucrados los últimos tres gobiernos estatales: en el sexenio del finado Aristóteles Sandoval se recuperaron seis predios en 2017 y en 2018 las doce hectáreas que sumaban se decretaron como reservas propiedad del Estado y de dominio público. Quienes reclamaban ser dueños presentaron cinco amparos. Tres de ellos se resolvieron a favor del Estado por una atenta y acertada defensa jurídica, y los otros dos no alcanzaron a llegar a la audiencia constitucional: uno del particular Ricardo Ramírez Ángulo y otro de David de Anda. Como ya lo expuse aquí, en el gobierno de Enrique Alfaro se descuidó a tal grado Colomos 3 que en diciembre de 2021 no enviaron a un representante a la audiencia constitucional del caso del amparo de Ramírez Ángulo, ante quien el Estado perdió casi la mitad de Colomos 3. Del amparo de la familia De Anda hay incertidumbre de su estatus, pero es en este caso donde aparece la intervención de Iván Novia como consejero de la Judicatura, del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

Como ya lo comenté aquí el miércoles pasado, antes de ser nombrado consejero de la Judicatura en junio de 2020 por instrucciones de Alfaro, en uno de los procesos legislativos más desaseados, junto con Tatiana Anaya, hoy titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Pablo Lemus, y Claudia Rivera Maytorena, Novia litigaba y tenía como su cliente a David de Anda, al que asesoraba para ganar su amparo en Colomos 3. Como ya apunté también aquí, en ese entonces trabajaba con él Renata Bañuelos Díaz, hoy directora de Amparos del Gobierno estatal.

Antes de que se perdiera por default en la audiencia de diciembre de 2021 en el caso de Ramírez Ángulo, en abril de ese mismo año estalló el escándalo que involucró al consejero Novia al ser acusado de presionar a jueces para que se favoreciera la causa de su ex cliente De Anda en detrimento del Área Natural Protegida Colomos 3, que ya era un bien público.

El entonces director de Amparos de la Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco, Arturo Díaz Maldonado, grabó un video que se hizo viral en las redes sociales, en el que encara al consejero en los pasillos de la Ciudad Judicial saliendo de la oficina del juez que llevaba el caso.

Escribí en aquella ocasión: “Para Díaz Maldonado era claro que Novia Cruz estaba utilizando su puesto para litigar asuntos privados en detrimento del interés público que como funcionario judicial debía proteger. Desde la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, Díaz Maldonado promovió una denuncia contra el consejero en la Fiscalía de Jalisco y activistas solicitaron juicio político, que la mayoría naranja de la pasada legislatura rechazó. El Gobierno estatal estuvo lejos de acompañar la férrea defensa de Colomos 3 que hizo su director de Amparos, quien semanas después renunció al cargo”.

A ocho meses de su Gobierno, a Lemus le tocó recibir la derrota legal por la que se perdió casi la mitad de Colomos 3, y que ahora buscará recuperar en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la ayuda de su consejera jurídica y su directora de Amparos, que hizo equipo con el consejero de la Judicatura exhibido cuando fue litigante.

